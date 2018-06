España y Portugal, los candidatos del Grupo B

España, gran candidato al título en Rusia, dirimirá con el vigente campeón de la Eurocopa, el Portugal de Cristiano Ronaldo, el primer puesto de un Grupo B que tendrá a Marruecos e Irán como partícipes necesarios de esa disputa.

Ronaldo –que ganó todo con el Real Madrid- y de un Portugal rey de Europa, se las verá con compañeros de convivencia en España, cuyo seleccionado fue campeón del Mundial de Sudáfrica 2010 y las Eurocopas de 2008 y 2012.

A pesar del revés del último Mundial, donde cayó en fase de grupos, sumado a la decepción de la Eurocopa 2016 (eliminados en octavos), la selección española vuelve a partir como una de las grandes favoritas para llevarse el Mundial, y más aun después de ver la gran actuación del equipo en su última prueba de fuego antes de la Copa del mundo.

Es que el conjunto dirigido por Julen Lopetegui dejó una gratísima impresión goleando 6-1 a la Argentina de Jorge Sampaoli, presentándose como clara candidata a levantar el trofeo que todo futbolista quiere en su palmarés.

Ya se ha consumado el cambio generacional del que se llevaba hablando desde que ganó el Mundial en 2010, aunque el conjunto de Lopetegui sigue teniendo jugadores de talla mundial y, como ya lo han demostrado en los partidos de preparación, es una de las mayores potencias del continente europeo. Por eso España parte como la favorita para pasar como primera del Grupo.

Es difícil resaltar a jugadores por encima de otros en este equipo que derrocha estrellas, pero sí se puede mencionar a los más representativos como Sergio Ramos, segundo jugador con más partidos internacionales con España y actual capitán, junto a Andrés Iniesta, pieza fundamental en los éxitos de la selección, o el arquero David De Gea, uno de los mejores del mundo.

Pero Portugal llegará con ganas de hacer historia. La selección portuguesa jugará el séptimo Mundial de su historia y viene con antecedentes favorables. Al mando del actual seleccionador, Fernando Santos, arribaron a cuartos de final en la Eurocopa de 2012, alcanzaron los octavos en el Mundial de 2014 y finalmente lograron hacer historia conquistando la de 2016, su primer gran campeonato.

Sobre sus jugadores clave hay pocos secretos, más allá de que es archisabido que Cristiano Ronaldo es el líder indiscutible de este equipo, que tras su espectacular actuación en la hazaña de su selección en la pasada Eurocopa y su buena campaña con el Real Madrid, fue premiado con el Balón de Oro. Tras el capitán, emerge Pepe en la defensa, Moutinho en el centro del campo y André Silva como delantero central.

Portugal es claro candidato a pasar a octavos de final. El asunto es saber si lo hará en el primer lugar o el segundo.

Por su parte Marruecos volverá a disputar un Mundial después de 20 años y por supuesto que desde esta posibilidad la ilusión los deposita en la intención de una clasificación a octavos de final que en la previa surge quimérica. La única vez que lo logró fue en México 1986.

Pero esta vez el sorteo no lo ayudó demasiado al representativo africano, ya que se tendrá que jugar el pase a la siguiente fase con españoles y portugueses, por lo que una clasificación tendría tintes de hazaña.

Su máximo referente es Mehdi Benatia, el capitán defensor de la Juventus italiana. Además tiene jugadores que participan de la Liga de España, aunque en equipos menores, como Nordin Amrabat (Leganés) y Fayçal Fajr (Getafe).

Y finalmente está Irán, que es "a priori" el equipo más débil del Grupo. El seleccionado asiático participará por quinta vez en su historia en el gran evento mundialista, pero a pesar de clasificarse por segunda vez consecutiva, aun no ganó un partido desde la Copa del Mundo desde 1998.

La figura de este equipo es Sardar Azmoun, delantero del Rubin de Kazán ruso, llamado a ser el máximo referente de la selección durante los próximos años. Y otra de las grandes fortalezas es su entrenador, el portugués Carlos Queiroz, de extensa experiencia en el ámbito internacional. Aunque en principio todo esto puede alcanzarle solamente para hacer un digno papel y no mucho más.