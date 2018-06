Lanzini: "Más allá del dolor de quedarme afuera, quiero agradecer a todos"

El volante argentino Manuel Lanzini agradeció hoy el apoyo de "todos" luego de la rotura de ligamentos cruzados anterior de su rodilla derecha que sufrió el viernes pasado y que lo dejó afuera del seleccionado argentino de fútbol, que debutará el sábado próximo con Islandia en el Grupo D en el Mundial de Rusia.

"Esta publicación es para decirles que más allá del sufrimiento y dolor que siento por lo que me pasó, por estar tan cerca de cumplir el sueño que tanto soñé de chico que era jugar un mundial, a no poder hacerlo. Más allá de todo esto, estoy muy agradecido a ustedes de haberme mandando tan lindos mensajes de apoyo, de cariño y de buenas energías. Agradecer a mi familia que siempre ven un lado positivo a esto y eso me hace muy bien y por contenerme", escribió Lanzini en su cuenta de Instagram.

"Quiero agradecer también a mis compañeros que se encargaron de hacer todo lo posible para que me sienta bien y que no pase un día tan doloroso. Mandarles también muchas fuerzas y que ojalá puedan lograr el objetivo se planteó desde un principio. Todos juntos por un sueño", continuó en el posteo que incluyó una foto suya con la camiseta del equipo argentino.

El mediocampista de West Ham, de Inglaterra, se perfilaba como uno de los titulares para el partido inicial del sábado contra Islandia, por el grupo D, aunque la lesión lo dejó afuera y en consecuencia el seleccionador, Jorge Sampaoli, llamó a Enzo Pérez.

"Y a ustedes les vuelvo a repetir GRACIAS su apoyo me llegó, así que ahora en pensar en una buena recuperación y ponerme bien para lo que se me viene de mi carrera", concluyó Lanzini.

Télam