Enzo Pérez se sumará a la selección para ocupar el lugar del lesionado Lanzini

El volante de River fue convocado por Sampaoli para integrar los 23 jugadores para la Copa de Rusia.

Se terminó el misterio. Enzo Pérez será el reemplazante de Manuel Lanzini. El técnico se la jugó por un volante central, que puede jugar también de interno porque entiende que esa zona le quedó debilitada desde la conformación original de la lista de 23 –además Ever Banega tiene una molestia muscular- y que en cambio tiene variantes para jugar por Lanzini: Maximiliano Meza, Cristian Pavón, Ángel Di María, Eduardo Salvio y Giovani Lo Celso.

Enzo Pérez, quien tuvo un semestre irregular con River -18 partidos, 16 de titular en la Superliga- y que no completó muchos partidos debido a cuestiones físicas, se había quedado sin Mundial, luego de estar en la lista de 35, pero perder la pulseada con Banega y Lo Celso. Ahora se abrió la posibilidad porque el DT sabe que el único volante que está a tope es Javier Mascherano. Lucas Biglia está mucho mejor, pero aún debe terminar de recuperarse de pequeñas molestias.

"Ahora debo despertar un poco del sueño", dijo el jugador de River en diálogo con TyC Sports. "La noticia me la confirmó el profe (Jorge Desio). Ahora estoy esperando que me confirmen cuándo debo viajar. Me tocará ir a Rusia para hacer fuerza desde el lugar que me toque", dijo Pérez, uno de los mejores jugadores argentinos de la final de Brasil 2014. "Lamentablemente entro por una lesión de un compañero (Lanzini). Quiero desearle lo mejor para la recuperación", cerro el futbolista.