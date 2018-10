Videojuegos, diseños y una magia hecha en San Luis

Está sentado en su sofá. Muy cómodo. Juega a la Play 4 como cualquiera que desea despabilarse un rato pero inconscientemente está trabajando. Mira los gráficos, los movimientos de los personajes. Los analiza y los tratará de imitar en su estudio. Diego Corbino nació en Buenos Aires pero ya es un puntano de 37 años que recientemente fue reconocido por la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME) como el Joven Empresario Argentino 2017 ente 500 postulantes. El galardón fue entregado en el Senado de la Nación. Con su empresa “NN Studio" realiza servicios de postproducción de diseño audiovisual y efectos visuales, enfocados principalmente en mercados internacionales. Sus principales clientes están radicados en Los Ángeles, California y exportan sus piezas de manera constante desde hace 8 años. “Vivo como cualquier otro, sólo que con los horarios cambiados", dice riéndose, para demostrar que es una persona como cualquiera.

“Mi trabajo no cambia por tener clientes en el exterior. Como cualquier persona que está independiente no tengo un día estándar, no tengo una rutina. No me levanto pensando de tal hora a tal otra me pongo a trabajar. Todo depende de las entregas. A veces estoy súper tranquilo o después estoy sin dormir casi tres días", sostuvo ya serio.

Corbino trata de mantener un orden en su rutina porque “el resto del mundo no funciona al ritmo". Para lograr un mejor desempeño no duda en sostener que lo mejor es trabajar de noche. “No tantas interrupciones, no te llegan mensajes o tenés que responder mails. Es el trabajo y yo", argumentó.

Sus jornadas laborales comienzan después de cenar, cerca de las 21, y terminan antes de las cuatro o cinco de la mañana. “Si no, hasta la hora que me dé el cuerpo", dijo entre risas. “Cuando hay entregas impostergables, no existen los horarios. Trabajás diez horas, dormís otras tres y después seguís trabajando. Hasta comés en el escritorio. Pero es fácil hacerlo cuando trabajás de lo que te gusta, no es una carga. Cansa la cuestión física, no lo mental". No todo lo que brilla es oro. A veces tropieza con piedras. Porque en el mundo de la creación no todo es sacar un conejo de la galera. “Lo difícil de mi laburo, como cualquier otro creativo, es el síndrome de la hoja en blanco. Cuando tenés que arrancar y no sabés qué. Una vez que craneaste la idea inicial, el resto es trabajo de poner el lomo", consideró.

Para lograr sus productos algunas veces debe tomar en consideración las ideas que le aportan sus clientes o sigue los lineamientos estéticos marcados por un diseño gráfico. El otro cincuenta por ciento de las oportunidades se basa en lo que su mente pueda crear. Aunque no duda en responder: “Depende de los clientes, los que ya me conocen de hace tiempo, me piden que lo maneje yo".

Uno de los últimos trabajos realizados para Estados Unidos fue hace tres meses para el primer torneo del juego H1Z1, que tuvo la primera liga profesional en Las Vegas. “Me pagaron los pasajes y la estadía porque tuve que estar ahí para hacer todo el material gráfico. La transmisión fue en vivo, con la estadística de los jugadores. Había que hacer la gráfica para la decoración del torneo y los papeles tapices de los jugadores. Fue muy desafiante porque era el único que hice esa tarea".

“Lo que más disfruto hacer, y me siento cómodo, es con las tomas de efectos visuales. Tomar una filmación normal y transformarla en algo que no existe en la realidad. Me estimula creativamente. En cambio con los videojuegos te mantenés en los parámetros establecidos", comparó dos versiones de lo que le toca hacer, de acuerdo a la ocasión.

Durante su adolescencia, la pasión por los cómics europeos y algo de manga lo llevó a dibujar. “Los Caballeros del Zodiaco me llevaron a tomarme en serio mi pasión. Mi sueño inicial era ser dibujante de historietas pero era algo que no iba a pasar jamás porque no tengo el talento", sostuvo entre risas. Ese proceso lo llevó a desarrollarse en un rédito económico y que esté dentro de los parámetros de la profesión que le gustaba. “Hacer animación era una desviación cercana y más rentable". Sus primeras animaciones fueron para Canal 13 San Luis en 2004. Después estuvo cinco años realizando publicidades gubernamentales para un estudio privado. En 2010 fue el año de su independencia.

“NN Studio" surgió cuando dejó de trabajar en relación de dependencia. “Intenté trabajar para San Luis pero no soy una persona que se caracterice en salir a buscar clientes, ni tengo esas habilidades sociales. Los trabajos locales siempre los realicé de manera tercerizada.



Diego en su estudio casero.

No funcionaba muy bien eso. La cantidad de trabajos locales no eran los necesarios para subsistir y empecé a tirar líneas en proyectos de afuera. Después con el boca a boca en el exterior se multiplicaron", expresó.

Como nada es magia, Corbino sabe que su camino no fue fácil. Fue parte del Plan de Inclusión Social pero sus fuerzas lo llevaron más allá. No se siente un referente para los chicos, pero sabe que en la vida todo es esfuerzo. “Al principio lo más difícil es animarse, uno se plantea el no, antes que el sí. Pensás que no sos lo suficientemente bueno y no es tan así. Hay que saber idiomas si uno quiere tener un espectro mayor de posibles clientes. Gracias a internet es factible que una persona observe tu trabajo. Tenés que saber que antes de un sí, vas a tener 40 no. No hay que dejarse desanimar y tener la constancia y saber que vas a agarrar otro trabajo. Los que se animaron igual que yo, de las personas que conozco, todos han tenido clientes afuera", dijo con convicción.

Diego se considera un tipo "hogareño" por lo tanto, su ocio pasa por mirar Netflix y videojuegos, sobre todo en invierno. “Terminé de ver la serie animada Final Space. Había arrancado con (Des)Encanto, del creador de los Simpsons, pero no me terminó de convencer. Estoy mirando mucho stand up, también", comentó. El departamento céntrico es su lugar en el mundo, cómodo, sencillo y con las consolas.

Los videojuegos le sirven para “tomar" ideas en sus futuros trabajos, no así tanto con las series que mira. “Hago gráficas para torneos de juegos y hay criterios de diseños que utilizan en los menús o en las cinemáticas de la presentación que me ayudan".

Como todo aficionado, siempre está atento a las novedades: “Hace poco terminé Detroit: Become Humans para la Play 4. Mi novia lo terminó de una pasada, es terrible. También le apunté al Oxenfree, un juego medio cartoon retro. Tiene una historia compleja y soy aficionado de los que tenés que desarrollar la historia con las elecciones que tomás".

El cine también es parte de su fuente de inspiración, un arte que le permite reinventar sus ideas. “La filmografía de Wes Anderson me parece súper preciosa, en general. En cuanto a lo narrativo y cinematográfico, prefiero a Frank Darabont, como la Redención de Shawkshank. Zack Snyder tiene muy buena estética aunque tiene otras fallas. Agarrás 300 e imprimís un frame y es un cuadro hermoso", consideró.

Su herramienta de trabajo es la computadora y es muy celoso a la hora de elegir una compañera de tareas. “Yo las armo. Tengo dos PC, una de escritorio y una notebook, que utilizo para cuando tengo que viajar. Antes solía traer partes de Chile, no sólo por el precio, que era conveniente, sino por la disponibilidad. Había cosas que no entraban al país. Hoy sí conseguís cosas, a un precio alto aún, pero al menos tenés la opción".

A pesar de que en los últimos meses su nombre y su rostro pasó por todos los medios de prensa de San Luis, incluido algunos de Buenos Aires, sabe que es uno más dentro de la masa. “La gente ni me registra en la calle, no soy un actor -risas-. Los diseñadores no tenemos fanáticos, debería haber aprendido a tocar la guitarra pero toco el timbre y desafino".