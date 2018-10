Mercedes Ninci le pidió entre llantos a Macri que se ponga en los zapatos de la gente

"Le pido al presidente que se dé cuenta de que no podemos más. Yo tengo tres laburos y soy una privilegiada pero no me alcanza”, dijo la periodista en un programa de canal 9.

La periodista Mercedes Ninci explotó en vivo ante la crisis económica del país y en una ola de llantos le pidió al Presidente que se ponga en los zapatos de la gente. "Somos el quinto país con más inflación del mundo, después de países que están en guerra y de Venezuela. Los argentinos no pueden más”, sollozó.

La situación surgió en un programa de chimentos de canal 9 la panelista, Mercedes, se econtraba debatiendo con sus compañeros sobre el tarifazo de gas y los aumentos cuando inició su descargo. "Me angustia mucho todo esto", inició y agregó: "Es lo que siento. Me pasa a mí y nos pasa a todos los que no somos ricos, y también a los que no tienen laburo”.

Luego se dirigió a Mauricio Macri y exclamó: "Le pido al presidente que se dé cuenta de que no podemos más, que no nos alcanza la plata. Yo tengo tres laburos y soy una privilegiada pero no me alcanza. No es que no queremos pagar, es que no nos alcanza. ¡Se tienen que dar cuenta!".

Por último dijo que si bien aparece en la televisión y conoce muchos famosos eso no significa que su “billetera sea abultada”. "La gente cree que los periodistas somos ricos, pero estamos re ajustados también y sufrimos igual que la gente. No como el que vive en la villa, que tiene una situación desesperante. Pero aún así no se llega a fin de mes. No podemos seguir pagando semejantes aumentos. No es normal. Muchachos, están haciendo las cosas mal", concluyó.