Lo detuvieron por manosear a unas nenas en un colectivo

Un joven de 22 años fue detenido por la Policía luego de que dos nenas lo acusaran de manosearlas mientras viajaban en un colectivo de Transpuntano, por la zona sur de la ciudad de San Luis. Quedó demorado por averiguación de antecedentes y estaba previsto que anoche recuperaría la libertad.



El presunto abusador fue detenido en la base de la empresa del servicio público de pasajeros de la capital, en la ruta 3. Allí, lo habían bajado a empujones los otros pasajeros de un colectivo de la línea OK, molestos por lo que había hecho, informó la Policía de San Luis en su página web.



Poco después de las ocho de la noche del miércoles, el Centro de Atención de Emergencias (CAE) policiales alertó a las patrullas del Comando Radioeléctrico que había recibido un llamado al 911. Les indicaba que concurrieran a la planta de Transpuntano.



Al llegar, entrevistaron a un encargado que les informó que el chofer de la línea OK había bajado allí a un pasajero. El conductor había sido “alertado por unas menores que le manifestaron que un muchacho las venía manoseando”, cuando el colectivo iba por la ruta 3, hacia el barrio 500 Viviendas sur. “El resto de los pasajeros estaba ofuscado con el accionar de ese joven, razón por la que terminaron bajándolo del colectivo a los empujones una vez que llegaron a la base”, indicó la oficina de prensa policial.



El sindicado como manoseador estaba allí. Los policías lo subieron a un patrullero y lo condujeron a la Comisaría 23ª.

“Las nenas que lo denunciaron son dos. Los padres hicieron la denuncia. Se le consultó al juez Correccional, Marcelo Bustamante Marone, y ordenó que al joven lo demoraran para averiguarle los antecedentes y medios de vida, y luego lo despacharan en libertad”, informó el jefe de guardia, ayer, en la 23ª, oficial principal Daniel Giménez.



Marone indicó que asesorarán a los padres de las menores para concurrir al juzgado a ratificar la denuncia e instar la acción penal, si quieren que la causa continúe.



El sospechoso vive en la zona oeste de la ciudad y no tiene antecedentes, señaló Giménez.