La invernada muestra una notable firmeza

Los valores de los terneros superan los 50 pesos en la zona central del país. También, las mejores terneras se venden por encima de ese registro; pero en el litoral y en el norte del país, hay precios superiores, que rozan los 60 por kilo. Son números que hacen inviable el engorde en los corrales y que tienen que ver con la caída de la oferta, propia de la época, y con el interés de los productores que tienen campo para recriar y engordar; ya que, en muchos casos, se ven alentados por los mejores precios que paga la exportación y las buenas perspectivas que presenta ese negocio, que este año se llevaría unas 500 mil toneladas, al menos.

En los remates reapareció el invernador a campo, cuya presencia creció en los últimos años, luego de los cambios en las políticas oficiales hacia el sector, que renovaron las expectativas en el futuro del negocio ganadero. Esa situación también llevó a que algunos productores que hacían agricultura en campos no tan buenos buscaran volver parcialmente a la ganadería.

En tanto, en el mercado del gordo apareció la hacienda liviana terminada en los corrales. Gran parte de esa oferta no pasa por los mercados ni por los intermediarios, va directo al frigorífico sin comercialización alguna, ya que buena parte pertenece a operadores del sector industrial. Son matarifes, abastecedores o los mismos frigoríficos. Esos eslabones de la cadena cárnica se fueron transformando en los últimos años en invernadores, son los responsables de gran parte del ganado gordo que se produce en el país. Los que engordan lo hacen en feedlots propios o de terceros, pero siempre integrando la cadena hacia atrás y con la clara intención de asegurarse parte de la oferta, pero sobre todo de bajar costos.

Para que el engorde a corral funcione es necesario bajar costos. Este año quedó más que claro que, como negocio en sí mismo, es prácticamente inviable; sirve si se lo utiliza como herramienta anexa a otro eslabón de la cadena. Es decir, cuando se acopla a la cría, cuando se dispone del maíz o en el caso —como decíamos arriba— de que el operador sea un industrial.

Los números del engorde a corral este año dieron mal y, en el segundo semestre, se complicaron más. En el primer ciclo de engorde el resultado fue negativo, pero peor es la cuenta en la primavera. El precio del maíz supera los 5 mil pesos, según ventas disponibles informadas por diferentes corredores. En tanto, el promedio de venta de lo liviano en el Mercado de Liniers promedia los 45/48 pesos, a lo que se deben restar los gastos; mientras que la invernada en estas semanas se afirmó y supera claramente los 50 pesos, con la suma de los gastos comerciales.

Así, el diferencial de precios supera el 15%, pero todavía es mayor con gastos incluidos. Como si fuera poco, esa hacienda se venderá en pocos meses en el mercado interno. Con poco encierre se supone que el valor debería afirmarse, pero ese mercado doméstico está a expensas de lo que pase con la incierta economía argentina.

Según algunos feedlteros, la única forma de reducir las pérdidas e intentar alguna mejora en el resultado del engorde es con la inclusión de la recría a campo, no en el corral. En esos casos, el kilo producido —según comentó un importante engordador santafesino— es de 30 pesos. No alcanza como para que la cuenta dé positiva, pero reduce pérdidas.



Se vienen cambios en la tipificación

El 1º de enero arrancarían los cambios en la tipificación de la hacienda con destino a faena que, según diferentes fuentes del sector, fueron propiciados por el subsecretario de Ganadería, Rodrigo Troncoso, y contaron con el apoyo de técnicos del INTA.

El consultor Víctor Tonelli, uno de los coordinadores de la Mesa de las Carnes, destacó los beneficios que generará el nuevo sistema, que clasificaría la hacienda según la edad y —en consecuencia— en función de la dentición de los animales, lo que ayudará a valorar la hacienda en función de la calidad. Eso implica que cuando se envíen animales a un frigorífico o se los venda en remates feria, se deberá comprobar la cantidad de dientes que posea. “Lo que se busca es valorar el producto final”, dijo Tonelli.

Según la información que se dispone, habrá una categoría para animales con “2 dientes” que, a su vez, tendrá una subcategoría de animales (machos y hembras) que lleguen hasta los 390 kilos, y otra para los que superen ese kilaje. La segunda categoría será para los que tengan “4 dientes”; en la cual, se clasificará por sexo en “novillos jóvenes” y “vaca nueva”. La tercera categoría será hasta “6 dientes” y tendrá dos subcategorías: “vacas” y “novillos”.

Además, se modificarán la nomenclaturas de las medias reses, que ya no llevará impresa la que definió en su momento la Junta de Carnes, sino una calificación que irá de 1 a 5, aunque los parámetros de medición seguirían siendo los mismos.

Reclamos de frigoríficos por controles a la informalidad

En las últimas semanas, integrantes de la industria frigorífica manifestaron sus quejas por la falta de avances concretos en el control de la formalidad en el comercio de ganados y carnes.

Daniel Urcía, vicepresidente de Fifra, entidad más que nada vinculada al consumo interno, dijo que “en el mercado hemos visto que habría operadores que están comercializando animales de peso inferior al mínimo exigido por la norma y que no guardan relación con el pago de cauciones. Eso nos hace presumir que habría prácticas desleales, burlando los controladores electrónicos de faena (CEF), lo que implica la complicidad de productores, consignatarios, frigoríficos y matarifes”.

Urcía se refirió, además, a la postergación de la entrada en vigencia del remito electrónico para el comercio de carne vacuna y a la creación del registro de carnicerías. Dijo que este último es condición para implementar el mencionado remito y que para que todo ello funcione es “necesario que se avance en la disminución de las alícuota de ingresos brutos en todas las provincias. Todavía hay algunas que gravan las ventas de carnes con alícuotas superiores al 4%. En esos lugares no se van a registrar las ventas y complicarán el trabajo de los operadores formales”.

El empresario consideró que “en esta difícil situación económica del país ningún actor está en condiciones de perder ventas, por lo que creemos que lo que planteamos respecto de la cuestión fiscal y comercial deberá ser evaluado por las autoridades”.

También hubo quejas de parte de los exportadores respecto de los controles sobre la formalidad en el sector. Mario Ravettino, del Consorcio de Frigoríficos Exportadores ABC, fue entrevistado por el sitio web Bichos de Campo, donde reclamó que se ponga más énfasis en el trabajo para controlar y eliminar esas irregularidades fiscales, sanitarias, previsionales y comerciales que siguen vigentes.

El industrial explicó que los pagos a cuenta de IVA y los previsionales dan cuenta de que en el sector hay salarios por lo menos informales. A su criterio, la información permite ver dos cosas: por un lado, que “la remuneración promedio es de 15/20 mil pesos cuando pagamos (los exportadores) un promedio de 50 mil pesos, indudablemente hay salarios en negro. El otro índice que tira este pago a cuenta es que se hacen faenas, por ejemplo, de 600 cabezas con 30 empleados, y eso significa que hay operarios contratados de manera informal”.

Ravettino también se quejó por la falta de controles en la faena que, según la promesa oficial, iban a quedar saneados con la implementación de los controladores fiscales electrónicos y las cámaras de seguridad. Al respecto dijo que “está todo instalado, pero no hay sanción. Tenemos al policía en el semáforo pero no se le dice nada al conductor. No hay castigo ante las irregularidades”. Finalmente, indicó que “tampoco se pudo implementar el remito electrónico, avanzamos, pero ahora se encienden luces rojas en el tablero de control”.