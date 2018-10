Los Mansuetos afrontará la primera prueba en San Luis

El desarrollo agrícola y ganadero en el Departamento San Martín tiene sus particularidades, pero hay un hilo conductor: todas llenan la vista y refuerzan las expectativas. Es imposible no comenzar por el paisaje serrano que circunda los campos, extensiones prolijas donde domina el verde de los cultivos de cobertura desde la salida del invierno, mientras otros lotes aún conservan los rastrojos de maíz a la espera de una necesaria rotación con la soja.

Y después están las condiciones climáticas, con lluvias anuales que promedian los 700 milímetros, lo que hace que esos campos que sin dudas son duros, produzcan a niveles altos sin necesidad de recurrir al riego intensivo. Después de andar un trecho por la ruta 2, camino a Paso Grande, esta realidad se abre de par en par y a la altura de San Martín explota en grandes extensiones llenas de ganado que pasta rodeado en un ambiente pacífico, lejos de los rigores de otras zonas y con baja probabilidad de hundir sus números a causa del estrés.

En este marco envidiable se desarrolla la actividad de la empresa GonFer, un conglomerado de capitales santafesinos que desembarcó en San Luis hace 12 años con la intención de continuar su tradición agrícola y ganadera, que incluye una cabaña de Aberdeen Angus llamada "Don Mansueto", con la que hará su presentación en sociedad el viernes 9 de noviembre, con un remate que dará Ganadera del Sur en San Luis Feria, en el que estarán acompañados por la cabaña "Terragarba".

Será el primero en tierras puntanas y tienen muchas expectativas puestas en su resultado, ya que confían en la genética y la rusticidad de sus reproductores. Además, ambas se complementan, ya que "Terragarba" se especializa en Hereford, por lo que los productores locales tendrán para elegir.

Para llegar al campo "La Juli", donde está pactada la cita con los responsables de GonFer, hay que dejar la ruta 2 a la derecha y tomar la que se dirige hacia Concarán. Son unos pocos kilómetros hasta llegar a una tranquera de madera blanca con un prolijo cartel con el nombre. Rumbo a la casa principal, se observa un centeno que crece con fuerza a mano izquierda y una alfalfa en las mismas condiciones a la derecha. Un rato después el cronista se entera de que la producción sustentable es una de las bases en las que se asienta la empresa, que en el sur de Santa Fe (sus dueños son de Hughes) y en el norte de Buenos Aires tiene un largo recorrido de más de 50 años. Además de GonFer, el grupo empresarial maneja también el Centro Agropecuario Modelo (CAM), una firma dedicada a brindar servicios y vender insumos para el agro.

El desembarco en San Luis incluyó, además de tres campos en San Martín, otras extensiones entre propias y alquiladas en zonas serranas como La Cumbre, Saladillo, La Petra, Alto Pelado y Luján para completar un excelente núcleo productivo de 15 mil hectáreas con diversidad de climas y suelos para llevar adelante una actividad de ciclo completo en la ganadería y con un sistema mixto, ya que se proveen del alimento para el ganado de sus propias extensiones agrícolas, en las que sobresalen las técnicas de precisión en boga. La hacen por ambiente, ya que en un mismo lote pueden encontrar rendimientos que van de los 70 a los 160 quintales por hectárea, por densidad y sobre la fertilización, para que nada quede librado al azar.

Tienen 4.953 hectáreas en San Martín, 3.806 en Luján, 2.359 en La Cumbre, 2.146 en Saladillo, 2.045 en La Petra y 998 en Alto Pelado

El enviado de la revista El Campo no llega solo a "La Juli". Es una jornada de trabajo y capacitación en la que la empresa recibirá a un grupo de productores nucleados en Cambio Rural, un espacio en el que intercambian experiencias y hacen reuniones mensuales rotativas en los campos de sus integrantes, aunque esta vez decidieron visitar un establecimiento de escala mayor para conocer sobre sus métodos productivos. “Venimos en busca de abrir la cabeza y ver cómo se puede desarrollar un sistema mixto, no importa el tamaño”, cuenta Alejandro Vergés, el coordinador del grupo visitante, que se llama "Los Algarrobos" y tiene productores ganaderos de distintas zonas y realidades, lo que enriquece la discusión.

El que recibe a la comitiva es Milton Chagalj, coordinador general de producción de GonFer y autodefinido como “el más viejo” ya que está desde los comienzos en San Luis, acompañado por uno de los dueños, Juan Ignacio Capretto, quien adopta un perfil bajo a la hora de las disertaciones, aunque es un gran anfitrión. Es una empresa típicamente familiar, manejada por primos, que a medida que se han ido casando agregaron a sus parejas al trabajo diario, de acuerdo a las especialidades.

Así es que llegó a la firma Franco Bompadre, cuñado de Capretto, un ingeniero agrónomo que se dedica al sector ganadero. En la parte agrícola se desempeña Flavio Bertola, quien también acompaña en la exposición teórica que prepararon para la hora del desayuno y en la recorrida posterior por los campos de cría y engorde a corral.

“Hoy hacer solo granos ya no es una opción viable, hay que agregar valor y llegar a la proteína animal. A 600 kilómetros de los puertos, como estamos nosotros, es indispensable transformar la materia prima en origen, sino no hay negocio posible”, define de entrada Chagalj. Por eso las 60 mil toneladas totales que producen de maíz, las 3.000 de soja y las 10.000 de trigo y cebada están en primer lugar pensadas para fabricar alimento para la ganadería.

Además tienen explotaciones agrícolas no tradicionales como el algodón y la alfalfa, que va ganando terreno a pasos agigantados en San Luis desde que se vislumbró la posibilidad de exportarla a Medio Oriente, además de ser un excelente complemento para la hacienda. En GonFer hay una máxima: la ganadería no entra en los lotes agrícolas, sino que aprovechan las zonas no aptas para el pastoreo. Además tienen un feedlot con capacidad para 2.000 cabezas, que en estos momentos no está al tope de la ocupación ya que hay unas 1.400. “Terminamos la hacienda propia y recriamos lo que haga falta”, dijo Bompadre.

Los suelos de San Martín son del tipo haplustoles típicos, de textura limosa fina, con gran parte de su composición cubierta con limo (70-75%), algo de arcilla (10-20%) y muy poca arena (2-5%), además de estar dominados por la tosca, que en las zonas altas asoma a una profundidad escasa, de apenas tres metros. “Estas condiciones los hacen susceptibles a la compactación, lo que dificulta el pastoreo directo”, explicó Chagalj, quien aclaró que las grandes ventajas son el régimen de precipitaciones generoso, concentrado de octubre a marzo, y una temperatura media de 23 grados con gran amplitud térmica. Claro, a 970 metros sobre el nivel del mar las heladas son una amenaza constante durante unos 180 días al año.

“De todos modos son suelos con buena capacidad de almacenaje del agua. Usamos los más profundos para la agricultura, con una rotación que anda en el 50% entre maíz y soja, y los que son menos profundos para la ganadería”, remarcó el ingeniero agrónomo, quien le dedicó un buen rato de la charla a explicarles a los productores que usan el pasto llorón, aunque no es muy nutritivo, antes que el Panic, porque este último “anda bien el primer año, pero no aguanta el pisoteo de las vacas y pierde volumen”.

Un cambio en el sistema de cría

"La Juli" contiene a la agricultura con estrictas normas ambientales que le dan sustentabilidad y en sus suelos pastan los Angus negros. El resto de la ganadería tiene su espacio en los campos que llaman San Isidro (hay cabezas de Angus negros y colorados) y Los Algarrobitos (solo colorados). Este último está enfrente del anterior, 800 hectáreas donde pastan unas 650 madres, una carga ideal de más de una vaca por hectárea. Allí, a fuerza de experimentar y estudiar los números año tras años, hicieron un cambio en el sistema de cría que les redundó en grandes beneficios.

“Empezamos con el servicio tradicional, de noviembre a febrero, pero los altos requerimientos de la vaca nos caían en la época sin pasturas, y darles forraje conservado era muy caro. En una reunión entre los responsables de las distintas áreas nos dijimos que si éramos eficientes para producir, debíamos serlo también para alimentar al rodeo. Entonces empezamos con los silos”, contó Bertola sobre un desafío que los llevó a explotar todo el ingenio del equipo técnico.

Y en el silo fueron de a poco eliminando el sorgo forrajero y agregaron una variante que terminaría siendo fundamental: un 3% de grano de soja para la dieta, lo que hizo que elevaran los niveles de proteína. “Picamos el mejor lote”, aclaró el responsable de agricultura de GonFer, quien aclaró que cambiaron el momento de darlo para ir corriendo la época de servicio. “La cría intensiva y eficiente nos dio más terneros y a su vez más pesados”, agregó Chagalj.

“Antes la cadena alimentaria se basaba en el sorgo forrajero, pero era cara e ineficiente, lo que nos obligaba a ir al silo igual en invierno. Teníamos problemas de malezas, con mucha pata de gallina, se nos compactaban los suelos y comenzó a aparecer la erosión. Hoy nos basamos en el silo y el autoconsumo, donde hay que ser muy prolijos para no desperdiciar la comida. Pero con estos cambios logramos adelantar el servicio al período setiembre-noviembre, con parición en mayo en piquetes y destete en noviembre, cuando la vaca ya volvió a estar preñada”, comparó Bertola.

El autoconsumo controlado, en un silo con capacidad para 2,7 millones de kilos y el famoso 3% de grano de soja que les evita inocular, les dio buenos resultados. Un grupo de empleados le va "bajando" la comida con horquillas y se alimentan en la parte baja. Con los días, también les van corriendo el alambre. “Tienen entrada libre a la mañana y a la tarde van a una ensenada”, cuenta el ingeniero agrónomo.

También usan el creed feed para aliviar los requerimientos de la madre, ya que los terneros tienen esa alimentación al pie de la vaca. Allí ingieren maíz entero y un concentrado proteico vegetal al 30%. Si aparecen casos de neumonía, agregan un medicamento. “Así, el ternero aprende a comer y se prepara para el feedlot”, asegura Bompadre. También hacen hincapié en el control de la diarrea, que puede aparecer por hacinamiento. En ese caso, duplican la vacunación y les dan una dieta muy energética. Además no tienen apuro con el destete, esperan a los seis meses cumplidos.

Apuntan alto, a una preñez del 95% (hoy están en el 90%) y un destete del 92%, muy por encima del excelente 85% actual, con terneros que abandonan a la madre con 200 kilos. Para eso aprovechan el verano para hacer la comida, ya que es la época en la que llueve en San Luis, y en San Martín lo hace en buenas proporciones. Las pasturas a campo tienen una base de llorón y natural, que se usa en el momento de máxima producción, en verde, o sea en el verano.

“El momento de alto requerimiento nutricional de la vaca va desde antes de la parición a después del servicio, eso se cubre con reservas, silo búnker y suplementos. No como diferido, porque pierde calidad y digestibilidad al secarse y lignificarse”, explicó el encargado de ganadería, quien mostró que siempre usan algún cultivo de cobertura sobre los lotes que fueron picados para el silo.

Los rindes suelen ser buenos, sobre todo cuando no castiga la seca como la que se abatió a la salida del último verano. En maíz lograron 108 quintales promedio por hectárea, con un máximo de 138; y en soja, 32 y 38 respectivamente.

En la recorrida por Los Algarrobitos se ven manchas blancas en algunos lotes algo pelados, en los que la alfalfa lucha con la suba de las napas, que traen agua con demasiada salinidad. “Vamos a probar con agropiro y festuca sobre los rastrojos de maíz y luego sembraremos soja, y los que salen de la oleaginosa e irán a maíz”, asegura el encargado de la parte agrícola, para quien el mandato es que nunca falte comida para la hacienda. Y la verdad es que viendo los enormes silos abiertos y sectorizados, con barandas que impiden que el ganado se acerque más de la cuenta y con un prolijo registro del consumo, parecería que nunca va a ocurrir.

El remate del debut

Bompadre toma el control de la recorrida cuando llegamos a un lote donde están los toros que irán al remate de noviembre en San Luis. Al ser una cabaña de Angus, venderán negros y colorados, todos criados a campo en San Luis, con biotipo bien carnicero. “Están cumpliendo dos años ahora y van a llegar con entre 700 y 800 kilos”, anticipa el ingeniero agrónomo santafesino. Los colorados son hijos de Don Omar y los negros, de Don Alfredo, un reservado Gran Campeón de Palermo hace unos años atrás. Tienen toros Puros de Pedigrí tanto en San Luis como en la cabaña "Don Mansueto", ubicada en Colón, una localidad del norte de la provincia de Buenos Aires. “Acá son más productivos”, agrega Bompadre.

Están en un piquete grande para su terminación, con una dieta que incluye fibra y poco grano. Serán 25 los que desfilarán por la pista de San Luis Feria, 11 colorados y 14 negros, más 30 vaquillonas preñadas y otras 30 ya paridas. “Como es el primer año, venimos con precauciones, como para conocer la plaza”, dice. A las vaquillonas le hicieron inseminación a tiempo fijo (IATF) y un repaso con toros de la cabaña. El proceso fue con Mister Angus para las negras y con Trueno para las coloradas y sobre 600, 480 fueron inseminadas en cabeza. El año pasado, en cambio, habían hecho la IATF y luego, de repaso, una segunda inseminación con celo detectado.

“Como manejamos altas cargas, tenemos una cierta deuda con la recría, ya que usamos mucho piquete. Ahora agregamos los lotes menos productivos para largar la hacienda a campo”, describe Bompadre, mientras muestra un lote de coloradas con cría al pie y servicio de inseminación ya realizado. Están con un 3% de toros para repaso, entre los que sobresale uno negro que retoza al sol del mediodía. Con los terneros hacen una selección estricta de la que surgen 400 hembras para madres y 200 machos para toros. Como en todo establecimiento eficiente, la vaca que no queda preñada va directo a faena.

En GonFer tienen un programa de transferencia embrionaria, tanto en San Luis como en Colón. Allí en San Martín cuentan con 125 receptoras preñadas con un programa Angus y otro Brangus, mientras que en el norte bonaerense hicieron lo mismo pero con solo un centenar de vaquillonas. Es otro aporte al crecimiento del rodeo en base a innovaciones tecnológicas.

En cuanto al feedlot, allí guardan hoy las vacas paridas que irán al remate del mes próximo. Hicieron una selección de 30 sobre un total de 77, por lo que la buena genética está asegurada. “Comen dos veces por día una dieta de recría con poco grano”, acota el encargado de ganadería. Allí hacen novillitos de 420 kilos y hembras de 340 que venden a un frigorífico de Junín y a un par de cadenas de supermercados, como Coto y Carrefour, que “son los que mejor pagan”, según los responsables de los números. Y después está la vaca, que como viene ocurriendo en los últimos dos años, tiene destino de exportación y un país que se las lleva todas: China.

Por ahora no hacen hotelería, pero está en los planes. “Hoy no conviene, está caro el maíz y los números no cierran. Pero si hacemos un convenio con algún frigorífico, podría llegar a ser otra variante en el futuro”, cierra Capretto, conforme con lo que ven sus ojos y con el equipo de trabajo, que en GonFer es garantía de confianza porque todo se maneja en familia.