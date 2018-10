La tecnología ha revolucionado el modo en que vivimos en todo sentido: trámites, viajes, compras, pagos, comunicaciones, etc. Si bien la implementación de tecnología viene desde hace muchos años, el impacto más fuerte se ha sentido quizás en los últimos diez años, en donde comenzamos a ver avances que hace una década ni siquiera nos hubiésemos imaginado. Hace algunos meses Amazon inauguraba en Seattle (Estados Unidos) el primer supermercado digital, donde no existen cajeros, por lo tanto, nunca tendremos que lidiar con largas filas para pagar por un producto y nos genera una experiencia totalmente distinta a la que acostumbramos. Todo funciona con una app para teléfonos móviles, que nos permite ingresar al local, retirar los productos a comprar y luego escanearlos para pagarlos de manera digital, después estaremos habilitados para retirarnos. Claro que hay personal que prepara los alimentos y cuida la seguridad del local.

Al mejor estilo de Amazon, en Argentina ya funciona un restaurante digital “Fooster Nutrition”, el primero de Latinoamérica. Puesto en marcha por tres socios, Martín Zuker, Guido Stella y Mariano Fernández, el novedoso restó se encuentra ubicado en una antigua mansión en el centro de Buenos Aires. Su principal objetivo es ofrecer comida rápida pero nutritiva, con un sistema totalmente automatizado. ¿Cómo funciona? Ingresamos al local, buscamos alguna de las pantallas táctiles dispuestas para tal fin y hacemos el pedido de lo que deseamos comer, la misma plataforma nos mostrará las diferentes opciones de comidas y bebidas disponibles, seleccionamos lo que vamos a consumir y luego nos brindará la opción de abonar. El soporte de la última parte la realiza la conocida empresa Mercado Pago, con lo cual tendremos la oportunidad de pagar con tarjeta de crédito o débito. Luego de realizado el pago, la comida estará lista en un tiempo máximo de 3 minutos, y se entrega a través de alguno de los 18 boxes ubicados para esa tarea. En la pantalla de un box aparecerá nuestro nombre y al presionarla se abrirá de forma automática para retirar el pedido. Tenemos la opción de llevar la comida o consumirla en el local.

Cabe destacar que en todo este proceso no tendremos contacto cara a cara con ninguna persona, sí podremos ver algún asesor en el caso de no saber utilizar el sistema. La misma plataforma permite crearnos un usuario con nuestros gustos personales, lo cual agiliza aún más el proceso. La comida es elaborada por un sistema automatizado y personal capacitado para el uso de esa tecnología. Es el primer restaurante digital de la Argentina, personalmente no he tenido la oportunidad de vivir la experiencia. En redes sociales aseguran que son alimentos saludables y frescos, y la velocidad con que se entregan es sorprendente. El tiempo dirá si se convierte en un éxito y es imitado por otras empresas, o queda como una iniciativa sin futuro.