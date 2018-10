El estratégico sentido de la oportunidad

El derecho a elegir y ser elegido está consagrado en la Constitución Nacional. Está reafirmado en la Constitución de San Luis. Este derecho no puede ser cercenado de ninguna forma por autoridad alguna. Sin embargo es trascendente encontrar el momento oportuno para colocar la cuestión electoral como prioritaria. Este domingo un matutino muy cercano al oficialismo nacional titula sin tapujos: “La intimidad del poder. El Gobierno se pone en modo campaña, pero aún espera 180 días de malas noticias”. O sea en la intimidad del poder Cambiemos ya trabaja para la próxima elección, ese es su norte. Eso es lo que le importa. Esos 180 días de sufrimiento de los ciudadanos, sobre todo de los más humildes queda relegado por su ambición electoral. En San Luis el criterio del gobierno es muy distinto. La prioridad son los problemas de la gente. Las decisiones se toman en función de esos problemas. El gobierno nacional decide siempre privilegiando un presunto rédito en votos.

El Gobierno de la Provincia no sólo debe tomar las decisiones adecuadas para afrontar con respuestas concretas y eficaces una crisis social, económica y financiera pocas veces vista. (Por ejemplo aclara su acción buscando “fulminar la pobreza”). Además debe estar muy atento a contener intentos de provocativas y devastadoras maniobras que son verdaderos arrebatos en el bolsillo de los más humildes. La idea del "si pasa, pasa" ensayada de forma siniestra para el inexplicable cobro retroactivo en las facturas de gas, es una demostración elocuente. La pronta respuesta del actual gobernador es una demostración elocuente. Y todo indica que estos intentos se repetirán a diario contra los trabajadores, contra su salario, contra los jubilados, contra quienes reciben pensiones por discapacidad, contra muchas cuestiones de estricta justicia social asociadas incluso con la salud. Es fundamental un gobierno fuerte, con todo el apoyo institucional, con acompañamiento popular y con el irrestricto aval partidario para afrontar este momento. El Partido Justicialista debería concentrar, en estas particulares circunstancias, todas sus fuerzas en ser un muy fuerte pilar de la gestión de gobierno. Un representante del “Glorioso Partido Justicialista de San Luis” gobierna la provincia. El Presidente del Congreso del Partido Justicialista gobierna la provincia. Cabe acompañarlo, corresponde hacerlo como siempre sucedió en San Luis.

Lo descripto no es óbice para tener partidos políticos activos, profundos, comprometidos. Sobre todo tratándose del peronismo. Claro que la actividad política no puede ser siempre electoral. No debe serlo. Reconocer los tiempos y los momentos es propio de la mejor estrategia política. En el permanente devenir de las encuestas y los sondeos de opinión, queda muy claro que conocer ahora a los próximos gobernantes no es la prioridad de los ciudadanos. Son muchas las cuestiones que se agolpan entre las principales necesidades de la gente. Y muchas aluden de un modo crítico a carencias básicas y elementales.

Es natural en la Argentina que quien gobierna una provincia de un modo eficiente y exitoso vaya por su reelección. No es admisible que concentre toda su gestión en procurar eternizarse en el poder. Debe respetar los tiempos de acuerdo a la prudencia y a la racionalidad. Debe evaluar con justeza los momentos que le toca transitar. Es comprensible que en el fragor de la participación política se expresen futuras candidaturas. Cabe contemplarlas en tiempo y forma. La actualidad parece exigir transitar con firmeza los tiempos que corren. Parece exigir gobiernos fuertes, plenos de gobernabilidad para ser capaces de capear el temporal. Es atinado rodearlos de armonía en lo social, en lo político, en lo partidario. Ojalá así se logre forjar alguna esperanza de un futuro mejor en la Argentina y en San Luis, para todos los ciudadanos, para quienes gobiernan hoy y deberán hacerlo con mucha dedicación en los próximos catorce meses.