Cali: "Vi muy buen nivel en los luchadores puntanos"

El ex campeón del mundo visitó la provincia en busca de peleadores para el evento de kick boxing que se realizará el 10 de noviembre en el Ave Fénix. "Va a ser el mejor del país" dijo Acero.

Jorge Acero Cali está maravillado con la provincia y con el cariño de la gente. El ex campeón mundial recorrió parajes y localidades del Valle del Conlara y también se reunió con peleadores en el Trinquete provincial, para evaluar niveles y reclutar a los mejores para el Simple The Best que se realizará el 10 de noviembre en el Ave Fénix.



"Fue muy emocionante para mí toda la visita a San Luis, estuve en Los Lobos, Renca, Tilisarao, Merlo, y quedé muy sorprendido con el apoyo del Gobierno de la Provincia hacia los deportistas y también con el cariño que me brindó la gente. Vi muy buen nivel de peleadores y realizamos una selección para que formen parte del megaevento del próximo mes".



Será la primera vez que la serie mundial de Simply The Best llegue a San Luis, que de esta manera se convierte en la tercera provincia argentina en tener este tipo de competencia ya que se organizaron veladas en Buenos Aires y Córdoba. El evento organizado y fiscalizado por la World Kickboxing Network es tan itinerante que ya es un hecho que la fecha posterior a San Luis se realizará en Bélgica el 25 de noviembre.



"Va a ser el evento más importante de kick boxing del país, con luchadores de Paraguay, Chile, Uruguay, Rusia, los mejores de Argentina y va a tener a peleadores de San Luis compitiendo por un cinturón", dijo Cali y agregó: "Competirán en una jaula profesional, la misma en la que yo competí en el Luna Park con medidas reglamentarias".



Hace 25 años que "Acero" promueve y organiza veladas de artes marciales mixtas, encontró muy pocas manos tendidas que quieran hacer crecer el deporte. “Nunca en mi carrera tuve un apoyo como el que me está dando la Provincia a través del Programa Deportes. No hablo de un apoyo económico, sino de poner a disposición todas las herramientas que tienen a su alcance”.



"Queremos que sea una fiesta, un espectáculo único, que todo San Luis lo disfrute. Estoy en comunicación con los luchadores para que puedan competir los de mejor nivel. En San Luis vamos a armar los emparejamientos de los chicos y pronto saldrá la cartelera oficial de la gala", contó Cali.

El amor de la gente

"Fue hermoso el contacto con la gente de San Luis. Conocí a Ángela, una nena de 9 años, que dice que empezó a practicar esta disciplina inspirada por mí. La sorprendimos, le cumplimos el sueño, pero me emocioné más yo que ella", rememora el ex campeón en charla con El Diario.



De tanto cariño que recibió el ex campeón y teniendo en cuenta su excelente estado físico, es casi ineludible indagar si no lo moviliza volver a ponerse los guantes, como quiere hacer "Maravilla" Martínez o Floyd Mayweather, pero "Acero", rápido de reflejos elude esa chance y contraataca con una frase contundente y en tercera persona: "Cali en la única vuelta que piensa es en la del peronismo a gobernar en Argentina. Si hay algo que tengo claro con este viaje es que quiero vivir y que todos vivamos en un país como San Luis".