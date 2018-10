El Plan Frutihortícola largó con la entrega de plantines y árboles

"Hace tiempo no tengo huerta"

Luis Silva mira con ojos expertos la bandeja, chequea cada plantín mientras espera que le entreguen los frutales. Parece saber de qué se trata. "Tuve huerta unos años atrás, comencé un par de veces, pero luego abandoné. Me quedan unos durazneros y unos pocos plantines, sobre todo de lechuga, que sale fácil. Pero ahora será distinto, este kit me motiva junto con mi familia a armar una otra vez", le cuenta a El Diario, mientras sonríe y dice que "el plan es muy lindo". Con cuatro hijos de distintas edades, asegura que "todos van a ayudar". Y ya eligió sus plantines favoritos: "Me encantan el melón y la sandía".