Erviti está de visita

Me invitaron a recorrer el club, a conocer las instalaciones, y todo lo que tenga que ver con el fútbol me genera entusiasmo, me llena de orgullo poder dejar algo en un club como éste, que tiene tanta trascendencia a nivel regional", dice Walter Erviti y desactiva cualquier chance de regresar al fútbol, al menos como futbolista.



"Veo que (Victoria) tiene mucho por crecer, tienen ganas, tienen las herramientas y el potencial, solo hay que encaminarlo hacia un objetivo", dijo el ex Boca, San Lorenzo, Independiente y Banfield, entre otros. Luego posó con la camiseta albinegra, recorrió las instalaciones junto a Roberto Vallejos, referente futbolístico del Sporting Corazón, y con Fernando Aguilera, presidente de la Liga Sanluiseña de Fútbol.



Erviti, de 38 años, se retiró como futbolista en Alvarado de Mar del Plata, club de su ciudad natal que compite en el Federal A, la misma categoría de Estudiantes y Juventud. "Es un torneo competitivo y parejo, con clubes que de local se hacen muy fuertes. A mi gusto le falta coordinación en la organización. Los viajes son muy largos, los desplazamientos incómodos y a los clubes económicamente se les hace difícil soportarlo. Me parece que tendría que haber una reorganización, una reagrupación mejor de los clubes, para que el desgaste sea menor y la competencia aumente y mejore".



Erviti cree y entiende que el crecimiento de los clubes está en sus divisiones inferiores. "Los clubes han entendido lo importante que es la inversión en divisiones inferiores... es una inversión no un gasto. Le sacaron rédito, invirtieron y les fue muy bien; no solamente en capacitar a sus entrenadores, también en infraestructura y en canchas de primer nivel. Los chicos son semiprofesionales y tiene que ver con mejorar un producto que a la larga al club le trae beneficios".



El "10" exquisito, asegura: "Disfruté de ser futbolista profesional, me dio la posibilidad de vivir 20 años de lo que me gustó hacer siempre. Para mí ha sido una gran bendición, un privilegio, me tocó vivir situaciones especiales, pero siempre me quedo con lo que viví adentro del campo, eso es lo más importante".



Y asegura que "jamás elegiría una camiseta sobre otra, tengo mis gustos, pero por respeto a los clubes y a los hinchas de las camisetas que he vestido me mantengo al margen". Erviti fue compañero del "Mencho" Bustos en el Banfield campeón de 2009 y de Aldo Paredes (manager "Verde") en el San Lorenzo campeón de la Copa Mercosur 2001. "Son gente de primer nivel, fue un placer compartir vestuario con ellos y el día a día. Gente sumamente responsable y con ganas de crecer. Hemos compartido momentos muy agradables".



Como en la cancha, Erviti juega cabeza levantada y a la hora de marcar las cosas feas del fútbol, analiza: "Las tiro a la basura, no me quedo con algo que me genera malestar; no lo tomo, lo descarto y sigo con mi misión, que es el deporte, la educación, lo que tiene que servir para formar a un gran deportista, disfrutar de lo que hacemos. Lo otro es parte del circo, a alguno le agrada y lo comparte, otros como yo tratamos de evitarlo".



Erviti se ve cerca del fútbol y de una cancha: "Tengo la carrera de director técnico, la estudié y me preparé. A mí me gusta estar acá, en el día a día, en el campo de juego... acompañar, transmitir mi experiencia para que otros sean mucho mejor de lo que he sido yo".



En el final, soltó la sonrisa cuando lo llevamos a eso del "circo del fútbol" y le preguntamos sobre su pelea con Riquelme, en época de Boca, club con el que ganó el Apertura 2011 y la Copa Argentina 2011-2012: "Nunca me pelee con nadie; yo hablo, intercambio ideas, comparto mi punto de vista. Soy una persona creyente en Dios, priorizo el amor al prójimo siempre... pero eso no hace que pueda tener ideas diferentes a otros, aunque siempre con respeto".



Se fue Erviti del césped de Victoria pidiéndole a los dirigentes que lo mejoren, marcándoles que "el piso de una cancha de fútbol es lo primordial". Y se fue sin la pelota al pie... pero siempre con la cabeza levantada.