El juez recibió la pericia sobre cómo se quemó un detenido

Las actuaciones por la muerte de un detenido en la Subcomisaría 5ª de La Calera ya están en la Justicia: el martes, los efectivos de Homicidios le entregaron el sumario al juez Penal 1 interino, Marcos Flores Leyes, según informaron fuentes de tribunales y el jefe de ese departamento policial, subcomisario Javier Sosa. En las actuaciones está incorporada la pericia oficial, practicada por bomberos de la Policía, sobre cómo comenzó el fuego que acabó con la vida de José Sebastián Jabdor, un hombre de 36 años que la madrugada del domingo 7 de octubre había sido arrestado por ocasionar disturbios en un baile y por resistirse a la autoridad. El informe ratifica la hipótesis que el juez valoró como más fuerte, esto es, que el propio arrestado fue quien inició las llamas.



Hay otra presunción, que surge de las averiguaciones hechas por los investigadores y que el juez confirmó: habría habido negligencia por parte de los efectivos que concretaron la detención de Jabdor. No habrían revisado exhaustivamente al hombre, de tal forma de asegurarse de que no tuviera encima ningún elemento peligroso, como un encendedor. "La intención central es dilucidar eso y ver hasta qué punto (este desenlace) se podría haber evitado, con una requisa bien hecha", indicó la semana pasada el juez, en una nota con El Diario.



A través de Prensa del Poder Judicial, el magistrado comunicó ayer que le correrá vista al fiscal. En la entrevista que concedió días atrás dijo que prefería ser prudente y no referir en qué delitos podría encuadrar el hecho, hasta conocer la opinión del representante del Ministerio Público Fiscal.



"Lo que dice, en definitiva, la pericia es que el incendio comenzó con un elemento extraño al lugar, y que este ha sido accionado por la mano humana", resumió el subcomisario Sosa. Dijo que los bomberos descartaron que el fuego haya iniciado, por ejemplo, como consecuencia de un cortocircuito en la instalación eléctrica del edificio.



Sosa contó que durante su tarea, al hacer la remoción de los restos de las cosas que entraron en combustión, los bomberos encontraron un encendedor quemado. Los investigadores presumen que es el que Jabdor utilizó. "El inicio se dio por la utilización de un encendedor. Ese elemento fue hallado y levantado en presencia de testigos. Y el hallazgo de este objeto coincide con el punto de inicio del fuego, a unos 20 centímetros de la celda" hacia afuera, refirió el director general de Bomberos de la Policía, comisario mayor Darío Zavala.



Establecieron que ese era el sitio donde comenzaron las llamas porque "quedaron improntas, manchas de humo negro, daños en las paredes, en la estructura", especificó.



"Del lugar se levantaron muestras para que sean analizadas. De eso aún no tenemos el informe pericial", aclaró Sosa cuando fue consultado sobre un aspecto sobre el cual el juez quería tener más información: si tuvo alguna incidencia en el incendio una motocicleta guardada allí en calidad de secuestro, si este rodado pudo tener algún resto de nafta, por ejemplo.



Al margen de ello, tal como indicaron aquel día fuentes de la Policía y confirmó luego el propio magistrado, que estuvo en la escena, Jabdor estaba encerrado en un lugar que era utilizado como depósito. Además del rodado –que se quemó en parte– había cajas con papeles, ropas, sin contar que los tirantes del techo eran de madera. Todos esos elementos alimentaron el fuego.