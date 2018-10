El FC Barcelona no prevé fichajes de enero en su presupuesto

El presupuesto del FC Barcelona para la presente temporada no prevé hacer fichajes en el mercado de enero, pero tampoco "se cierra la puerta" a esa posibilidad, afirmó este martes el director general del club, Óscar Grau.

"Este presupuesto no contempla ningún fichaje de jugadores (en el mercado invernal), pero siempre lo digo, un presupuesto es una intención", afirmó Grau en una rueda de prensa para presentar los resultados económicos de la temporada 2017/2018 y el presupuesto azulgrana para la actual temporada.

"Si hay alguna solicitud se estudiará con cariño, el presupuesto no lo contempla, pero se pueden buscar medidas para adaptarse, el mensaje es que no se contempla, pero en criterios de sostenibilidad no cerramos puertas", afirmó el director general azulgrana.

Las afirmaciones de Grau llegan después que en los últimos días, varios medios hayan vuelto a especular con el posible interés del Barcelona por el francés Paul Pogba.

El Barcelona prevé lograr unos ingresos récord de 960 millones de euros al término de la presente temporada, frente a los 914 millones con los cerró el ciclo 2017/2018, tal como había adelantado el jueves pasado el portavoz del club Josep Vives.

"Es el presupuesto más alto de un club deportivo, NBA, NFL, otras ligas de fútbol... El Barça para la temporada 2018/2019 conseguirá 960 millones y se convertirá en el club numero uno en cuanto a ingresos", afirmó este martes Grau.

Solvencia

Los gastos previstos para la presente temporada ascenderán a 929 millones de euros, de los que 633 millones se destinarán a pagar los salarios deportivos en la distintas secciones del club.

De esos 633 millones, 588 irán a parar al fútbol profesional.

En este sentido, Grau precisó que el Barça también incluye en la partida de salarios la amortizacion del jugador y la comisión del representante.

El beneficio neto previsto alcanzará los 15 millones de euros, mientras que el resultado bruto de explotación (EBITDA) ascenderá a 191 millones de euros frente a los 177 millones registrados la pasada temporada.

La evolución se enmarca en la estrategia del club de llegar a los 1.000 millones de euros de ingresos en 2021.

"El club tiene la solvencia suficiente para abordar inversiones de todo tipo", añadió Grau, quien precisó que el club sigue buscando patrocinador para el nuevo complejo que resultará de la remodelación del estadio Camp Nou y su alrededores.

"Es un punto que el club desea, son más de 200 millones de euros, llevamos tiempo trabajando soy optimista y creo que lo podremos conseguir", dijo Grau.

"No es fácil, pero soy optimista, la gente valora el club y el potencial, no es title right del estadio, es un campo entero, un parque en el que se incluirá el nuevo Palau Blaugrana, los nuevos espacios, eso da un valor añadido que las empresas que hemos visitado las ponen en valor, pero son conversaciones largas", añadió Grau.

La idea del club es poder llegar a un acuerdo sobre este asunto, que se presentaría a los socios en una asamblea extraordinaria antes de fin de año.

AFP-NA