Realizarán una conferencia sobre ovnis en El Volcán

Tal vez la canción "Fabio Zerpa tiene razón", de Andrés Calamaro, sea verdadera. Es esa que reza "que hay marcianos entre la gente". Lo cierto es que las personas interesadas en estos fenómenos podrán participar, el próximo viernes 26, de la charla "Están entre nosotros, los ovnis llegan a San Luis", en la que disertarán destacados investigadores sobre fenómenos de la ufología. La cita será a las 19 en el Complejo La Agostina de El Volcán y la organiza la Municipalidad. La entrada será libre y gratuita.



La conferencia integrará el 14º Evento Federal de Investigadores de Campo Ovni Unidos (ICOU), que se realiza en todo el país. Las exposiciones estarán a cargo de Edith Moneda (Entre Ríos), Pablo Otomasttot (Corrientes), Marcelo Martinich (Santa Fe), Marcelo Saín (Luján, Buenos Aires) y Luis Burgos (La Plata).



Antes del inicio del encuentro, el intendente de la localidad turística, Ricardo Calegaro, les dará la bienvenida a los expositores y luego comenzarán las disertaciones. Está previsto que cada expositor exponga durante treinta minutos. Al finalizar la última charla, a cargo de Burgos, el público podrá realizar preguntas a los conferencistas.



Burgos es uno de los investigadores más importantes del país y desde la década del '70 se dedica al estudio de distintos avistamientos en Argentina y el mundo. También es el presidente de la Fundación Argentina de Ovnilogía (FAO).

El secretario de Turismo y Cultura, Marcos Sánchez, precisó que "será una charla trascendental por el tema. Los investigadores presentarán documentación en video, documentación fotográfica y archivos desclasificados de Argentina y de otros países. Hablarán de avistamientos que no solo ocurrieron San Luis, sino también en otros lugares, que tuvieron mucha repercusión en nuestra región y en el mundo".



El funcionario adelantó que los oradores también expondrán registros de apariciones misteriosas de luces y objetos voladores no identificados que tuvieron lugar en El Volcán. "Presentarán además imágenes de avistamientos en La Florida, La Toma y de la zona del Valle del Conlara. Hablarán de lo que sucedió hace pocas semanas en La Punta, ya que hay varios registros de gente que vio luces extrañas en el cordón de las sierras y que no se pudieron identificar", manifestó.

Placa en el dique La Florida



Ese mismo viernes a las 11 los expositores se dirigirán al dique La Florida donde descubrirán una placa en memoria del avistamiento ufológico que sucedió en 1978 y que fue clasificado como un Encuentro Cercano del Tercer Tipo. "Es para que la gente conozca que pasó en ese lugar hace cuatro décadas", afirmó Sánchez. El funcionario señaló que todavía no está decidido en que sector del perilago se va a colocar la placa, aunque dijo que en los próximos días lo definirán.



La ceremonia será organizada por las municipalidades de El Volcán y El Trapiche. Además de los expositores, participarán los intendentes y colaboradores de ambas comunas.



En la madrugada del 4 de febrero de 1978 ocurrió uno de los acontecimientos ovnilógicos más importantes del país. En el dique La Florida varios testigos vieron el descenso de una extraña nave y la presencia de un humanoide de gran altura (de entre 1.95 y 2.10 metros), que dejaba sus huellas en la tierra. La Policía provincial abrió en su momento una investigación.