"Pegarle" duro al campo, ¿es un ejercicio que suma?

A lo largo del tiempo, entre las muchas cosas que he aprendido, está aquella que sostiene que para saber comunicar hay que saber escuchar a todos; y que de todas las opiniones y experiencias se puede aprender y, muchas veces, corregir posiciones personales que nos parecían verdades reveladas.

En estos días, hemos podido asistir a una cantidad de ejemplos que nos demuestran que gran parte de la sociedad argentina sigue sin entender la realidad del sector agropecuario en su conjunto. No comprenden el significado de lo que decimos, de manera reiterada, sobre varios aspectos de interés. Como ejemplo, podría decirse: "No todo el campo es lo mismo"; "el campo es parte de la sociedad y, por lo tanto, sufre las mismas consecuencias que cualquier ciudadano ante las diferentes coyunturas que surgen de los errores de los gobiernos de turno"; "el campo es parte fundamental de nuestra economía"; también hemos señalado desde esta columna que "con el campo solo no alcanza" y muchas otras afirmaciones fundamentadas con datos que se han expuesto a lo largo de las semanas, meses y años que llevo escribiendo en la Revista El Campo.

Pero, como parece evidente, hay una gran parte de la sociedad, seguramente mayoritaria, que mantiene una idea equivocada sobre el sector. Voces de políticos destacados vuelven a usar al campo como blanco de sus cuestionamientos para posicionarse frente a esa sociedad como defensores de una justicia social que hace años se olvidó en la Argentina.

Y acá volvemos a la comunicación, y a cómo "nuestro sector" muestra su incapacidad para llegar con un mensaje claro y contundente que evite confundir más a la gente de esa "otra parte" de la sociedad a la cual se quiere llegar.

Aparecen las entidades del campo, ciertos dirigentes y algunos comunicadores del sector cuestionando duramente a esos políticos que buscan votos atacando al campo. Por supuesto que compartimos el fondo de esas críticas. Pero queda claro que en algunos casos, en la manera de defenderse frente a esos ataques, se está desperdiciando una nueva oportunidad para salir con mayor información que permita esclarecer situaciones más que recurrir a ataques de tipo personal.

Sin embargo, la “sociedad” a la que se pretende llegar se confunde cada vez más y ve en esta reacción una “jugada política” que desacredita cualquier buen argumento para defender la posición del sector.

Esto es así, hemos asistido a una "llamativa justificación" de resoluciones tomadas por el gobierno nacional que, claramente, perjudican y dañan al sector que se pretende defender, mientras que se ataca a quienes de alguna manera coinciden con esas medidas, pero no han sido sus ejecutores actuales. La seriedad y la gravedad de los momentos que estamos viviendo no admiten el doble discurso y, mucho menos, en un sector económico que es base para el desarrollo nacional.

El campo debe mantener coherencia en sus planteos más allá de preferencias personales y/o políticas de los dirigentes de turno que dicen representarlo. Los hechos son más graves que las palabras, en este caso. A las palabras se las corrige con palabras que demuestren el error de quienes las expresaron originalmente. Los hechos pueden corregirse pero, mientras sus efectos subsistan, el daño sigue.

Una vara con diferentes medidas

El gobierno nacional, encabezado por el presidente Macri, reimplantó los derechos de exportación a pesar de que, durante gran parte de su gestión, el propio mandatario se cansó de reconocer el error de esta medida. También despreció la importancia del sector al quitarle el rango de ministerio y restarle funciones al sector agropecuario.

Además, aliados políticos del presidente Macri perjudican a quien dicen defender, con sus “bromas” o sus afirmaciones. Pero, en el caso específico de nuestro sector, resulta extraño ver tanta sorpresa y cuestionamiento a las declaraciones, totalmente desafortunadas de Sergio Massa.

¿Por qué es raro? Sencillamente porque quedó claro que el campo, durante el proceso eleccionario, mayoritariamente sostuvo que Massa era “más de lo mismo”. El cambio era Mauricio Macri y, por eso, lo apoyó masivamente. El que reimplantó las retenciones y mandó un proyecto de presupuesto con la posibilidad de aumentarlas y prolongar su vigencia hasta el 31/12/20 fue Mauricio Macri. Entonces, ¿dónde está la verdadera sorpresa? Si se sigue avalando este “doble discurso” permanente, poco favor hacemos a quienes bien intencionadamente buscan entender los problemas del sector.

Si quienes representan al campo frente a la sociedad quieren realmente convencer al resto sobre la realidad de nuestro sector deben mostrar objetividad y, precisamente, tener los pies sobre la tierra cuando hacen sus planteos. De lo contrario, no harán más que contribuir a la misma confusión que se quiere corregir.

Si lo que se busca es hacer política partidaria desde la defensa sectorial en busca de cargos, los partidos políticos fueron creados para eso y seguramente recibirán con los “brazos abiertos” a quienes se quieran involucrar seriamente en el juego, más allá de la búsqueda de cargos transitorios dentro de la política que se dice cuestionar.

Lejos está de agotarse este tema que, a modo de debate, se ha planteado pero la razón de dicho planteo está vinculada al conocimiento. Como se señaló precedentemente, siempre debemos estar dispuestos a aprender. En función de ello, durante el transcurso de este año tuve la oportunidad de vincularme de manera directa, a través de los diferentes viajes realizados, con productores de Estados Unidos, Brasil, España, Francia y la República Popular China. Es decir, productores de diversas y muy diferentes características y realidades. Sin embargo, hay una realidad que es común a todos, y también a los argentinos: su preocupación por el poco interés que muestran los jóvenes por continuar con el trabajo en el campo.

En esta cuestión, sumado a que considero que corregir la situación descripta en la primera parte de esta columna depende precisamente de los jóvenes, resulta de suma importancia saber qué piensan los jóvenes del campo y cuál es su percepción sobre el futuro de la actividad.

Es tiempo de jóvenes

Entre los meses de abril y junio, se desarrolló la primera parte de una investigación denominada “Percepción de los jóvenes sobre el Agro”. Fue realizada por la Escuela de Posgrado de Comunicación, el Centro de Agronegocios y Alimentos de la Universidad Austral y contó con el apoyo institucional de CREA, AAPRESID, SRA, CPIA y Nidera.

La investigación tuvo como propósito indagar en las percepciones actuales sobre el agro en la sociedad y, específicamente, conocer las percepciones sobre el agro en los jóvenes de la ciudad y también de la provincia de Buenos Aires. Uno de los objetivos es identificar las pautas de distanciamiento que los jóvenes urbanos establecen con el agro, respecto del propio mundo de la vida. Es decir, lo que cotidianamente se considera como “normal” o “natural”. Finalmente, la investigación tuvo como fin reunir información básica que aporte contenidos a la estrategia comunicacional relacionados con la percepción del “ecosistema agro”, definido oportunamente.

En los criterios para la elección del público joven se contemplaron dos hipótesis. La primera (positiva), que se trata de un grupo social que arrastra menos prejuicios sobre el agro. La segunda (negativa), que es un público cuya vida se encuentra más alejada del mundo del agro. Además, se tomaron tres posiciones diferentes de los jóvenes en relación al tema: rurales (provenientes de una investigación previa de INTA), urbanos con experiencia del campo y urbanos sin experiencia del campo

En nuestra próxima edición daremos las conclusiones sorprendentes que arrojó el estudio. Hasta la semana que viene.