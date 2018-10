EEUU : detuvieron a un francotirador que dejó al menos cuatro muertos en una sinagoga

Este sábado un hombre ingresó a los tiros, y al grito de “¡Todos los judíos deben morir!”, a una sinagoga en la ciudad de Pittsburgh, ubicada al noreste de Estados Unidos. La Policía confirmó que ya se encuentra detenido, pero que ha dejado al menos un saldo de cuatro muertos y varias víctimas.

Todo comenzó a las 10 en la sinagoga “Árbol de la Vida”, horario típico en que se celebra la misa religiosa. A los pocos minutos inició la balacera. Los agentes Policiales y del servicio SWAT cercaron la zona y le pidieron a la gente no salir de sus hogares.

Pasado el mediodía los efectivos lograron detener al hombre, que según testigos lo describieron como blanco, fornido y con barba. Pero no sin antes cargarse al menos cuatro víctimas, aunque algunos medios locales hablan de ocho, y varios heridos. "El sospechoso del tiroteo está bajo custodia. Tenemos muchas víctimas dentro de la sinagoga, tres oficiales han sido afectados", dijo un portavoz de la policía a los medios locales.



El presidente estadounidense, Donald Trump, no tardo en hablar y a través de su cuenta de Twitter oficial manifestó: "Estoy mirando los eventos que se desarrollan en Pittsburgh, Pennsylvania. Las fuerzas de seguridad están en la escena. Las personas en el área de Squirrel Hill deben permanecer refugiadas. Parece que múltiples muertes. Cuidado con el tirador activo. ¡Dios bendiga a todos!".

Watching the events unfolding in Pittsburgh, Pennsylvania. Law enforcement on the scene. People in Squirrel Hill area should remain sheltered. Looks like multiple fatalities. Beware of active shooter. God Bless All!