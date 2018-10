Un menor manejaba ebrio y llevaba un ternero robado

Franco Barrios y sus amigos, a quienes este medio referirá con sus iniciales por ser menores, A.S. y R.B., se disponían a volver a Villa Mercedes con carne vacuna bien fresca. Pero cuando estaban a punto de entrar a la ciudad se quedaron con las manos vacías, además de pasar por un mal momento. La Policía los detuvo en un control vehicular que hacía en la ruta 2 y ex ruta 7 y descubrió el animal faenado que habían robado de un campo. Además de que uno de ellos, uno de los adolescentes, que conducía el coche en el que viajaban, no podía mantenerse en pie por la borrachera que cargaba.

Los operativos de control de transportes de cargas e identificación de personas, que estuvieron en manos de dos auxiliares de guardia, empezaron anteayer, a las once de la noche. Comenzaron en la ruta 2 y el canal de riego, dársena sur, informó el oficial principal Silvio Daniel Pereyra, jefe de la división de Medio Ambiente de la Regional II de Policía.

Una hora y cuarto después el operativo se mudó al cruce de la ex ruta nacional 7 y la ruta provincial 2. Luego de una primera media hora sin que pasara por allí un chofer que cometiera algún tipo de infracción, llegó un Renault 12 blanco.

El conductor dijo ser A.S., de 17 años. Les dio a los policías su número de documento y su domicilio en Villa Mercedes. Pero aunque lo intentara, la borrachera lo vencía. Su aliento olía a alcohol, le costaba hablar y mantener el equilibrio, advirtieron los efectivos.

Los dos que lo acompañaban en el coche también se identificaron. R.B., de 17 años, y Barrios, de 29. Todos vecinos de Villa Mercedes. Ellos, a diferencia del conductor, no parecían estar ebrios.

Sin necesidad de buscar, en el asiento ubicado detrás del chofer, había un perro y, a un lado, con la mitad del cuerpo en el piso del vehículo, un ternero faenado. El bovino de pelaje rojizo tenía una caravana, con la inscripción 015.

Les ordenaron a los tres jóvenes que bajaran del auto y lo revisaron. Dentro hallaron también cuatro cuchillos de diferentes tamaños. "Labramos actas de las requisas realizadas delante de testigos, trasladamos los elementos que habrían usado para cometer el ilícito y las personas demoradas a la Comisaría 29ª, de La Ribera", detalló Pereyra.