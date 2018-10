El nuevo hospital de Merlo triplicó la atención

El hospital "Madre Catalina Rodríguez" cumplió su primer mes desde que el gobernador, Alberto Rodríguez Saá, lo inaugurará ante una multitud, y ya tienen motivos para festejar. Las autoridades del centro de salud detallaron que atendieron a unas 7.440 personas, el triple de lo que hacían en el anterior, cuando promediaban entre 2.000 y 2.500 pacientes por mes. Aseguraron que las claves son las siete nuevas prestaciones que hay disponibles, y que la gente ahora prefiere la salud pública por sobre la privada.

"El informe que armamos hasta el martes pasado, o sea sin alcanzar a cumplir el mes, nos dio 7.440 pacientes atendidos. Es un número muy importante, porque significa que hemos triplicado la cantidad en todas las áreas. Es un número que nos sorprende, porque es mucho más de lo que pensábamos que íbamos a tener. Estamos hablando de que en tan solo 20 días triplicamos la atención", señaló María José Acerenza, directora administrativa del "Madre Catalina Rodríguez".

Ahí se invirtieron casi 127 millones de pesos, para llevar a cabo una obra, que había quedado abandonada por la gestión anterior. Este proyecto significa el primer hospital que se hace desde cero en todo el territorio nacional en los últimos tres años, según indicaron en el Ministerio de Obras Públicas. Así es que la Villa de Merlo pasó de tener un solo hospital de baja complejidad, a tener dos, pero ahora con uno de mediana complejidad, que cuenta con un total de 42 camas (28 de internación, 4 de unidad de terapia intensiva, 2 de neonatal, 2 de aislamiento, 2 shock room y 4 de observaciones).

Para esa recategorización fue clave la incorporación de siete nuevas prestaciones. El importante centro de salud de más de 5.500 metros cuadrados cubiertos ahora presta servicio de neurología, oncología, anatomía patológica, la red de diagnóstico digital (que incluye mamografía, tomografía, ecografía y rayos X), endocrinología infantil y de adultos, gastroenterología con endoscopia y reumatología.

Sin embargo, este no es el único factor que incidió para que el número de pacientes aumentara a ese ritmo. "El hospital está absorbiendo toda la atención del privado, de las personas que tienen obra social y que no tienen. Un 40% de estas atenciones que hicimos son de pacientes mutualizados, principalmente de PAMI. Atención privada hay, pero la gente elige el hospital público. Pasaba antes con el anterior hospital, pero al no tener tantas prestaciones como este, no impactaba tan fuerte", afirmó Acerenza.

Otro motivo de festejo en el hospital es por el equipo de trabajo. Indicaron que actualmente tienen unos 100 profesionales médicos trabajando en las distintas áreas, de los que 49 se incorporaron tras la inauguración y la incorporación de prestaciones que conllevó. También aseguraron que todos los departamentos pensados para que viva el personal que viene de afuera, están ocupados.

La directora administrativa del "Madre Catalina Rodríguez" aclaró que el antiguo hospital funciona como un complemento del nuevo, prestando otros servicios, siendo también una opción para los merlinos. "Ahí funciona lo que es clínica médica, control de niño sano, vacunación, el departamento de psicología, anatomía patológica, odontología, oftalmología y el abordaje de la salud reproductiva adolescente", detalló.