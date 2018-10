No debieron tomar asiento

El gobierno nacional asumió un compromiso con el Fondo Monetario Internacional. Bajo la tutela de este organismo y con su estricta auditoría se confeccionó el Presupuesto 2019. El ministro de Hacienda y el presidente de la Nación se obligaron frente a las autoridades del Fondo a conseguir su aprobación por parte del Congreso de la Nación. En la última semana dieron un primer paso fundamental. El proyecto fue aprobado en la Cámara Baja. Las críticas a esta iniciativa fueron feroces. Brutales las descalificaciones al contenido y al procedimiento legislativo para su tratamiento en las comisiones y en el recinto de la Cámara de Diputados. Descalificaciones que, increíblemente, fueron realizadas,incluso, por quienes luego facilitaron el tratamiento de lo propuesto por el Poder Ejecutivo.

Con rigor académico se señala que: “El quórum es el número de individuos que se necesita para que un cuerpo deliberante o parlamentario trate ciertos asuntos y pueda tomar una determinación válida. Se trata de un concepto jurídico muy importante en el ámbito de la política. Se suele exigir para el tratamiento de una determinada cuestión (en este caso, la sesión no podrá comenzar hasta que haya un mínimo de asistentes). En el caso del quórum de asistencia, se trata de una herramienta habitual para impedir que se traten temas que se oponen a los intereses de un sector. Un grupo decide no acudir al parlamento y, de esta forma, no otorga quórum para que se desarrolle una sesión que podría desembocar en medidas opuestas a sus intereses”. Académico, sin juicios ni calificaciones. Más allá que los usos y costumbres conviertan la posibilidad del último párrafo en algo habitual en el Parlamento Nacional. El fundamento que sostiene esta cuestión es que sea quien avala y promueve la iniciativa, quien facilite su tratamiento por parte del cuerpo. No contar con el número necesario, no es una casualidad. Es producto de un resultado electoral que expresa la voluntad soberana del pueblo, y del tenor y la calidad de lo que se pone en consideración. La alianza gobernante no cuenta con el número suficiente de legisladores, no los obtuvo ni en 2015, ni en 2017. Las críticas al Presupuesto ya fueron mencionadas. Es muy discutible, y casi insostenible, que quienes son parte de la oposición deban facilitar el tratamiento y la aprobación de normas que, según sus propias palabras, constituyen la herramienta necesaria para promover una situación económica y social lamentable, y claramente lesiva para la calidad de vida de los ciudadanos, incluso para la subsistencia de muchos de ellos. Los cuatro diputados por San Luis repudiaron este proyecto desde su presentación. Por lo menos tres de ellos lo hicieron de un modo público y notorio. Ellos mismos se encargaron de divulgar en cuanto medio les fue posible su disconformidad con muchos de los artículos, con el tratamiento que recibía San Luis, y con un procedimiento parlamentario arbitrario y tramposo. Gracias a su prédica San Luis y el país entero conocieron algunas maniobras aviesas e incalificables por parte del oficialismo gobernante. Su presencia en el recinto fue clave para que se reuniera el quórum necesario. Sin ellos hoy se estaría hablando de otro tema. Lejos de recibir las loas de las autoridades del Fondo Monetario, hubiera habido reproches y se debería pensar en revisar en algo este plan económico destinado inexorablemente al fracaso, que aumentará la recesión, la pobreza y el hambre, al decir de los propios legisladores aportantes de un modo decisivo a reunir el número necesario. Esta evaluación no es potestad de este medio, ni es una rebuscada interpretación. Surge nítidamente de la simple lectura de las crónicas realizadas por todos los medios de comunicación del país. Intentar explicar esta maniobra diciendo que es la misma situación que frente a la despenalización del aborto, es pretender que la opinión pública es muy limitada en su capacidad de observación. En aquella oportunidad sobraban legisladores para el quórum, y todos lo sabían con muchísima anticipación. En cuanto al quórum de esa sesión, nada hubiera cambiado si se quedaban en sus casas. Y lo sabían. Se aclaró, y vale repetirlo que estos diputados hoy no expresan la posición del Gobierno de San Luis.