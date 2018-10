Emma Watson y su carta a favor de la legalización del aborto en el mundo

Emma Watson, la actriz conocida por su personaje en Harry Potter, es una abanderada de los derechos de la mujer. Esta vez habló del aborto en una carta publicada en el sitio y revista de moda Net-A-Porter. Como eje utilizó el caso de la joven Savita Halappanavar que falleció en Irlanda porque los médicos se negaron a realizarle un aborto.

It was a great honour to be asked by @PORTERmagazine to pay the deepest respect to the legacy of Dr Savita Halappanavar, whose death powered the determination of activists to change Irish abortion laws & fight for reproductive justice all over the world. https://t.co/KZWRpp7btO pic.twitter.com/yLDXgcHKyh