Invertirán $7 millones para refaccionar el "Marie Curie"

El Gobierno de la Provincia inició este miércoles los trabajos de refacción y puesta en valor del Colegio N° 38 "Marie Curie" que sufre serias fallas estructurales, a pesar de que tiene apenas siete años y medio de vida. Así se cumple uno más de los anuncios que hizo el gobernador Alberto Rodríguez Saá sobre el mega plan "Sueños Puntanos". La inversión total es de $6.994.987,90 y el plazo de ejecución será de 180 días. Las autoridades del establecimiento educativo adelantaron que la obra no interferirá para que el ciclo lectivo se cumpla en tiempo y forma.



El ministro de Obras Públicas, Felipe Tomasevich ingresó al "Marie Curie", ubicado en el barrio Lucas Rodríguez del sur de la ciudad capital, pasadas las 10:30 para firmar el inicio de los trabajos, que llevará adelante la empresa local Starq, que usará mano de obra puntana.



"Es una escuela importante para la ciudad de San Luis, que tiene unas fallas estructurales que se remarcaron este año. Obviamente, la decisión del Gobernador fue realizar una obra de siete millones de pesos aproximadamente, para los trabajos principales que son la submuración y los anclajes inferiores de la estructura, porque estaba cediendo. No hay riesgos de vida, pero tenemos que detener el movimiento que está teniendo el edificio", dijo el ministro, antes de recorrer el establecimiento.



Los problemas edilicios de la escuela no son nuevos, pero sí se agudizaron este año. El 4 de abril los alumnos protestaron en la puerta, pidiendo por las obras. "Nosotros venimos haciendo el reclamo hace tiempo, y este año hemos tenido una respuesta por parte de los ministerios de Educación y Obras Públicas, para realizar las obras que básicamente son sobre la estructura de la institución, además de una puesta en valor", indicó la directora Betsabée Prieri.



Luego agregó: "Estamos muy contentos y agradecidos de que se haga esta obra, porque realmente esto nos estaba generando dificultades para el dictado normal de clases. Si bien no las interrumpimos, tuvimos que ocupar otros espacios que no son las aulas en sí mismas. Estamos un poco incómodos, pero lo sobrellevamos, porque es lo que corresponde hacer para continuar con las instancias educativas".



Para solucionar los problemas de estructura, que será el principal foco de atención, realizarán las submuraciones de hormigón armado necesarias (se excava por debajo del cimiento para ejecutar una nueva base inferior y un muro bajo el existente, donde se apoyará el mismo). Pero no serán los únicos trabajos que realizarán en los próximos seis meses.



"Aprovecharemos la obra para hacer una puesta en valor total de la escuela, las instalaciones eléctricas, la climatización frío calor del edificio, los sanitarios, las membranas, la carga del techo", detalló Tomasevich. Además, se pintará tanto el interior como el exterior del edificio, se cambiarán los pisos afectados, rediseñarán los canales de desagüe, harán instalaciones contra incendio, y colocarán equipamientos como cestos de basura, bebederos y bicicleteros.



Los trabajos se extenderán hasta el periodo vacacional, pero también coincidirán con los días en que los estudiantes concurren a la escuela, lo cual siempre es incómodo tanto para el alumnado y los docentes, como para la empresa constructora.

"Con la directora ya hemos hablado para que los chicos tengan clases. Hay una obra en el edificio, así que la vida escolar no será 100% normal, por eso destaco su buena predisposición", indicó el ministro. Prieri sumó: "Trabajaremos en conjunto con la empresa, para saber cuáles son sus necesidades, priorizando la finalización del ciclo lectivo y también la seguridad de los que estamos en el edificio. El ciclo lo vamos a terminar en fecha, como corresponde".