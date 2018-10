José "Pepe" Franzi: "Somos un equipo en plena formación"

Pasó la segunda semana de acción en el Torneo Federal de Básquet y el saldo, en materia de resultados, fue negativo para GEPU, en su gira por el interior cordobés: el viernes perdió 76-67 ante 9 de Julio en Río Tercero y, el domingo, cayó 79 a 74 frente a Club Bell en Bell Ville.

José "Pepe" Franzi, entrenador del "Lobo", ya de regreso en San Luis, habló con El Diario y analizó ambos partidos, correspondientes a la Región Cuyo. A partir de esas actuaciones trabajará para intentar corregir los errores y reforzar los aciertos, pensando en lo que viene. El torneo no da respiro y el viernes la agenda indica que GEPU jugará su cuarto partido en el torneo: recibirá a Independiente de Oliva en el "Emilio Perazzo".

—¿Qué lectura hace de este fin de semana por Córdoba?

—Creo que el viernes jugamos bien solo el primer tiempo; en cambio, el domingo lo hicimos todo el partido, a excepción de los primeros tres minutos del tercer cuarto. Pero, teniendo en cuenta los dos rivales, la producción en Bell Ville fue mucho mejor.

—En la caída frente a 9 de Julio, ¿qué lo dejó más preocupado en cuanto al juego?

—Hubo muchos puntos a tener en cuenta. A mí me gustan los equipos que se pasan la pelota en ataque y el viernes no jugamos así. Los ataques eran prácticamente a un pase. Después hubo desconcentraciones en defensa y no tuvimos un juego intenso. Varias cosas no me gustaron de ese partido.

—Y el domingo...

—Sabíamos que enfrentábamos al último campeón de la Liga Cordobesa y, a mi criterio, el equipo más intenso de la zona. Además, nosotros veníamos de jugar el viernes y ellos estaban descansados. Había muchos factores que hacían presagiar que sería un partido difícil; sin embargo, estuvimos muy cerca de traernos los dos puntos. Pero lo que más rescato es que el equipo estuvo a la altura. No hay que olvidarse que somos un equipo en plena formación y eso no se consigue de un día para el otro.

—Gastón Torre fue goleador y figura del equipo en ambos partidos. Anotó 24 en Río Tercero y 20 en Bell Ville. ¿Es la idea jugar para él o fueron las circunstancias que llevaron a eso?

—A mí me gusta un goleo repartido porque eso significa que el equipo tuvo volumen de juego. En eso, en Bell Ville fuimos mucho mejor. El banco, por ejemplo, nos aportó 26 puntos cuando el viernes solo nos dio 3. En cambio, el viernes, más allá de que "Tato" Torre tuvo una noche brillante y fue muy efectivo; el que lo siguió en goleo estuvo muy lejos de él.

—Ahora se viene Independiente de Oliva, ¿qué clase de partido espera?

—Es un equipo que tiene jugadores que vienen jugando juntos hace tiempo. Son un plantel muy largo, con juveniles integrantes de Selección Argentina que parecen de ficha mayor. Por lo tanto, realizan un básquet muy intenso, donde presionan mucho en defensa, y en ataque tienen variantes. Se pasan bien la pelota con varias vías de gol. Cuentan con jugadores de Liga Argentina desegunda división. Por el comentario es quizás el equipo más fuerte de la zona.