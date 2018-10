Hugo Rossi: "Queremos definir nuestros candidatos democráticamente"

Tras los festejos del domingo a la noche, Hugo "Pipo" Rossi, el flamante presidente electo de la Unión Cívica Radical (UCR) provincial, fue cauteloso con la victoria en la interna partidaria, debido a que hoy a la noche la Junta Electoral daría a conocer los números precisos. En Villa Mercedes, la ciudad que lo cobija desde que llegó de General Pico, La Pampa (hace más de cuarenta años), el nuevo conductor de los radicales sostuvo que no romperán con Avanzar y el Pro, pero que apuestan a la democracia participativa en el frente como fórmula para definir las candidaturas del año que viene.

—¿Sobre qué cosas se van a enfocar después de conseguir el triunfo? ¿Hay que hacer modificaciones?

—Primero, este es un escrutinio provisorio, recién hoy se hace el definitivo. Hay que emprolijar los números y la Junta Electoral proclamará al ganador. En los próximos días asumiremos la conducción, creo que no pasarán más de treinta días. El domingo sacamos una foto del estado en el que se encuentra la UCR, y hay propuestas que se pusieron a consideración de los afiliados. Fue una campaña de discusión de ideas, de miradas a futuro... la idea es, a partir de eso, empezar a construir un radicalismo fortalecido, unido. Tanto el sector que ganó como el que perdió tienen responsabilidad institucional, participación en los órganos partidarios. Nos espera el arduo trabajo de construir el radicalismo grande que soñamos para aportar a los frentes pero, sobre todo, a la democracia y a la vida republicana tal como hemos hecho en estos 127 años de historia.

—¿Cómo van a elegir los candidatos de cara al 2019?

—Como no establecemos normas de participación, sino que lo hace el Gobierno; si el mecanismo es el de las PASO, donde hay más de un candidato, lo mejor es consultarle al ciudadano para que él seleccione qué lugar corresponde a cada uno. Esto no significa tener una mirada rupturista, no estamos para romper nada, sino para fortalecer. El hecho de ser competitivos en un frente es que haya muchos candidatos, que los ciudadanos tengan opciones. Que podamos proponer candidatos y, a través de una selección democrática, compitamos de igual a igual en el frente político.

—¿Cómo pretenden ganar protagonismo dentro del frente?

—Trabajando unidos, planteando que debe haber reglas del juego claras; que el frente no es solamente una herramienta electoral, sino que es una construcción política que va más allá de la selección de candidatos; formulando una propuesta, proyecto o programa de gobierno alternativo al que hoy nos gobierna. Y que intente acercarse y vuelva a seducir a la ciudadanía con eso.

—¿Cuál es la relación con los integrantes de Avanzar y el Pro?

—He tenido poca participación a nivel provincial dentro de la construcción del frente con Avanzar y Cambiemos; la he tenido dentro de mi partido, en su momento, cuando hicimos Cambiemos solos. Pero en esta nueva coalición, el sector que hasta hoy conducía el partido prácticamente hegemonizaba el diálogo. Tenderemos los puentes necesarios para comenzar a dialogar y para que desde nuestra óptica armemos una mesa amplia de discusión, horizontal, donde todos se sientan protagonistas y actores del frente. Cada uno con su mirada, aportando en los consensos y en las críticas. A mí lo que más me preocupa son las propuestas claras hacia la ciudadanía que surjan desde la construcción colectiva y no desde una simple intención o voluntarismo de un candidato.

—¿Les hicieron notar que en las elecciones pasadas hubo más presencia de candidatos de otros partidos que de radicales?

—Fue una de las cosas que discutimos: el protagonismo y la visión de futuro del radicalismo. Necesitamos que sea más vigoroso y que levante las banderas históricas del partido. Esto ha sido ratificado por la voluntad de los afiliados y esa será la línea de la nueva conducción del radicalismo. Aportamos fuertemente a los partidos políticos, su revalorización y resignificación, que son las herramientas fundamentales de la construcción democrática; pese a esta tendencia posmodernista del vaciamiento de los partidos, del fin de las ideologías, de que esta es una democracia mediática. Creemos en una democracia de contenido y calidad que hace a los ciudadanos y al país que tendremos.



—Si bien consiguieron el triunfo, solo votó una pequeña parte del padrón. ¿Cómo se proponen captar o convocar a más afiliados?

—La participación no ha sido tan mala, considerando que es un elección voluntaria. No era obligatorio ir a votar y, además,era para elegir autoridades partidarias, no estamos definiendo cargos electivos. Hicimos un enorme esfuerzo para llegar a todos, convencerlos que votaran y se han involucrado, lo hemos mostrado. Este es el único partido que se anima a mostrar sus números a la sociedad. Había quienes no estaban de acuerdo, pero creo que es peor hacer acuerdos de dirigentes cuando muchas veces no hay coincidencias. Tenemos el enorme desafío de ir corrigiendo cosas, algunas se pusieron en evidencia el domingo y hablan de que hay que hacer una campaña de afiliación, atraer a los jóvenes, de la fidelización de los afiliados, muchos lo hicieron en el '83 y desde entonces no tuvimos contacto con ellos. Hubo gente que fue a votar pero no se encontraron en el padrón y nos consta que son radicales de toda la vida, que se enojaron porque no aparecían. Hay que dedicarle tiempo y trabajo a eso. A veces el vértigo de la política se impone sobre este tipo de agendas, pero debemos cuidarlo si queremos mejorar la calidad de los partidos.

—Más allá de considerar que hubo una buena concurrencia, la elección estaba segmentada entre un sector que, inevitablemente, se asocia más con las políticas del gobierno nacional y ustedes, que tenían una visión más crítica. ¿Cree que la situación que vive el país influyó en la decisión?

—Creo que los que nos votaron encontraron una identificación con que nuestra lista expresaba los principios y valores de la UCR, que es lo que necesitábamos rescatar. Creemos en la modernización del partido y de la política, pero sin dejar las bases de nuestra convicción. Tenemos una visión crítica a nivel nacional, pero no significa que nos iremos de Cambiemos. Nuestra presencia ya ha sido ratificada, aunque con críticas, porque el ajuste no puede ser el único idioma o verbo que conjugue la Nación. Hay que salir de ahí para tener otra mirada sobre los problemas del país. Esos aportes los hace el radicalismo y queremos que nos tengan en cuenta.