Lo mandaron a la cárcel por robar dos teléfonos celulares

El juez de Instrucción Penal 2, Ariel Gustavo Parrillis, ordenó el lunes la prisión preventiva para Alan Noel Sosa, apodado “Zoquete”, por el delito de “robo simple”, informó la oficina de prensa de la Policía.



Sosa, de 21 años y vecino del barrio Rawson, fue denunciado el 18 de octubre por las madres de dos menores de unos 14 años y alumnas de la escuela Misiones. Ambas manifestaron, en la Comisaría 4ª, que él les había robado los celulares a las niñas.



Contaron que ese día las víctimas salieron a las 16 de clases. Caminaron por calle Belgrano hasta Santa Fe y luego doblaron hacia 25 de Mayo, donde una de ellas vive y la otra espera el colectivo todos los días para volver a su casa.

Cuando estaban ahí sentadas pasó Sosa caminando. De repente regresó y las sorprendió por atrás. Estaba vestido con un jeans celeste y una chomba negra. “Les dijo ‘Hey, ustedes dos, quiero que me den los celulares y no hagan nada, si no las voy a matar’”, coincidieron las denunciantes que les dijo Sosa a las menores.



La niña que esperaba el colectivo le dio su celular y la otra intentó escapar hacia su casa, pero el ladrón le dijo “no te vayas porque te pego un tiro” y le hacía seña como que si tuviera un arma en su cintura o algo así, por lo que tuvo miedo y también le entregó su teléfono, relataron las mujeres. El delincuente se hizo de los dos celulares, un Samsung blanco y otro dorado, y se fue.



Las víctimas, asustadas, cruzaron hacia la casa de una de ellas. Y vieron que el ladrón se iba caminando tranquilamente por la calle Santa Fe hacia 9 de Julio. El hermano de la que vive ahí llamó por teléfono a su madre, que llegó rápidamente. Las buscó y fueron hacia la casa de la otra para contarle a su mamá lo que había pasado.



Los vecinos le dijeron a una de las denunciantes que lo habían visto al ladrón merodeando por la zona y que lo reconocían. Pero que no iban a declarar porque era el famoso “Zoquete” y tanto él como su familia tienen antecedentes y ellos tienen miedo.



Ese mismo día, cerca de las 19:15, efectivos de la División de Respuesta Inmediata Motorizada (DRIM) recibieron el alerta de que un hombre con jeans y chomba negra había asaltado a dos menores en la calle Santa Fe y 25 de Mayo.



Cuando llegaron se les acercó un hombre. Les dijo que unos minutos antes un joven, con las mismas características del que ellos buscaban, había intentado robarle una Motomel Skua 150 azul que estaba estacionada frente a la casa de sus padres, en el pasaje Fortuna.



Un vecino vio que el ladrón pasó varias veces por el lado del rodado y lo miraba. Cuando se dio cuenta que lo había visto se escondió detrás de un auto y después se fue caminando.



Los motoristas continuaron recorriendo la zona y lo divisaron cuando iba caminando por la calle 25 de Mayo de este a oeste. Tenía el torso desnudo pero llevaba la chomba negra colgada en un hombro.

Cuando lo requisaron, le encontraron entre su ropa interior los dos celulares, también tenía 230 pesos. Lo trasladaron a la Comisaría 4ª. El lunes fue procesado y alojado en el Servicio Penitenciario de la Provincia.