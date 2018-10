Emanuel Cano estará esta noche en Fetiche Café Concert

La temporada de shows en Fetiche Café Concert anexó la noche de los viernes para ampliar la grilla de actuaciones y el público aceptó la propuesta, que varía cada fin de semana. Además, la ocasión será oportuna para acercarse a disfrutar de la más selecta cocina de autor adobada con éxitos musicales. Esta noche, el solista Emanuel Cano será el plato central de la velada.



Aunque es su debut en el escenario del Café Concert, Cano lleva años dedicados a la canción, a entretener y hacer que la audiencia disfrute cada presentación. “En cada lugar nuevo donde voy, me asusto un poco... y con éste es un poquito más”, bromeó con sinceridad el cantante, pero agregó que la idea es estar tranquilo y desarrollar lo que más le gusta, “que es cantar y entretener a la gente”.



Ahora que todas las miradas van a estar sobre él, Cano aclara: “Digo que me asusto cuando actúo porque solo somos el micrófono, el público y yo”.



Otra de las cosas que lo sorprenderá será el público. “Va a ser una audiencia nueva y por eso voy con una expectativa”, comentó el joven cantor, intimidado por el espacio. Emanuel suele hacer presentaciones íntimas en bares y pubs, “pero la de Fetiche es una linda oportunidad y vamos probando un poquito de todo”, contó antes de llegar al escenario del Pueblo Cultural.



En sus funciones, a Emanuel le gusta romper los esquemas y meterse entre la gente (“ojalá me lo permitan en Fetiche”) para incentivar la fiesta. Además busca que el público se anime y se permitan cantar junto a él. “Me siento cómodo cuando canto y quiero transmitir esa tranquilidad: más que cantante, me siento un entretenedor”, manifestó el artista, quien prioriza la diversión general en el ambiente, al tratar de involucrar a los espectadores y que se sientan parte del show. “Quiero que participen y disfruten, que no solo me vean... si ellos no están sería como cantar con un cd”, comparó.



“Compartir con la gente me encanta, interactúo mientras canto y así se animan de a poco, y a veces me voy con la gente para invitarlos a cantar”, explicó Cano sobre su función, en la que se presenta con pistas según la temática. Un show suyo puede ir del cachengue, al reggae, al rock nacional, al pop internacional, latinos y baladas pero sin playlist prearmado, porque puede variar cada actuación.



“En este largo tiempo que llevo cantando, los temas románticos no fallan”, confesó el intérprete, que se animó hace ocho años a presentarse solo, esporádicamente durante algún tiempo, pero que luego de la consolidación hace tres años que no para de trabajar. “Tomar esto seriamente, como un oficio, es lo mejor que me puede pasar porque hago lo que me gusta”, dijo el mendocino de Beltrán, en Maipú, que a los tres años se radicó en la capital puntana y no se fue más.



A los 32 años, en pareja y con Thian, su hijo de 6 años como compañía, Cano siente que la pasión podría continuar a través del heredero, quien canta con su padre cuando está en su casa. “Me quiere ir a ver pero siempre canto de noche y no puede”, se lamentó el progenitor, quien no quiere imponer una profesión a su heredero sino incentivarle el gusto por la canción.



“Va despacio, no se largó todavía, antes quiero que aprenda, si no me lo pide, no lo voy a forzar pero sería genial que le gustara esto”, ansió el cantante que no gozó con la presencia del chico en sus shows, pero Thian sí lo ve en cada video que postea en las redes.



Los responsables de Fetiche Café Concert solicitaron realizar las reservas con tiempo al 2664716421 y 2665029091 para disfrutar de una carta especial con menú renovado (con opciones para celíacos), para acompañar con los exclusivos vinos de la bodega Los Coros de Payné y la cerveza artesanal Fuchs.