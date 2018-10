Carola Ruiz Encina, la artista que se luce en la diversidad

Deben ser muy pocos los villamercedinos que no la conocen. No porque pasee por toda la ciudad, sino que es dueña de una simpatía sin igual y no priva a ningún peatón de su sonrisa. Tiene miles de conocidos dispersos en los barrios y es amiga de las cajeras de los grandes negocios. Carola Ruiz Encina tiene 43 años, pero hace 27 que vive en Villa Mercedes. Nació con una disfunción mental mínima que, si bien la condicionó en algunas actividades, en otras ayudó a que despertara grandes talentos.



El arte, y en especial la pintura, ha sido un condimento movilizador e inspirador en su vida y, hoy, es el responsable de una de sus alegrías más enormes: es la primera vez que inaugura una muestra retrospectiva con casi 60 cuadros, todos de su autoría, realizados en los últimos diez años. La apertura es a las 18:30 en el Molino Fénix.



Durante la semana, los nervios y la ansiedad la tuvieron a mal traer. El martes tuvo la primera emoción después que los concejales declararon de interés legislativo y cultural a su exhibición. "Ya quiero que llegue el sábado", expresó mientras frotaba sus manos.



Desde que se mudó de San Luis Capital con su papá Alberto, su mamá Tere y sus hermanos Luciano y Facundo, Carola curioseó en las expresiones artísticas. Fue alumna de la Escuela de Bellas Artes donde hizo teatro, practicó baile y se inició en la pintura.



En el 2008 conoció a la profesora Anelé Giacometti, de la Escuela Veneciana, y con ella emprendió un camino de superación. "Esta muestra surge porque cumple 10 años y presenta los trabajos del 2008 al 2018. Ella es bastante productiva porque ha hecho un montón de cuadros, excepto en el 2010 que estuvo sin actividad porque tuvo una cirugía grande de corazón en Córdoba. Si bien ha regalado varios a sus amigos y parientes, contabilizamos unos 53 y sigue pintando", contó su madre.



Los jueves de 10 a 12, Carola asiste al atelier de Giacometti y comparte las mañanas con Melisa, Coki y Caro. Entre risas y mates, las 4 crean diferentes piezas artísticas. "Van a poder ver su proceso y evolución. No tiene muy incorporado las formas pero sí el movimiento. La apabullan los espacios grandes y, a través de la pintura, ha podido volcar eso, lo manifiesta con grandes manchas, muchos movimientos de pincel y espátula. En la abstracción, hay varios cuadros en los que han aparecido formas y ese es el inconsciente. Caro expresa color", sostuvo la profesora.



La inspiración surge "de lo que siento acá", confesó Carola, mientras sus manos señalaban el pecho. Su corazón empieza a saltar cuando está en el taller, el único lugar donde pinta. Cada obra puede llevarle entre 3 a 4 clases. "Si se fue de viaje, dibuja las sierras de Córdoba —como las interpreta— y, también, lo hizo después de ir a Perú. Trabaja con distintas técnicas: en acrílico, con papel, enduído, espátula, rodillo, soplando y con cordón", describió Tere.



La exhibición, que arranca hoy y permanecerá hasta mañana, bucea en los sentimientos de Carola, que por estos días son de alegría absoluta. "Estamos muy felices, ha sido un logro tan grande para ella. Empezó con una rayita, una manchita y luego fue adquiriendo técnicas, interpretaba. Está bueno que la gente conozca lo que los chicos pueden hacer. Ella es una expositora en la diversidad", remarcó su mamá.