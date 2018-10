La “Mixta” tiene como fin la formación de universitarios

Alejandra Quinteros, rectora de la Escuela Normal Mixta Juan Pascual Pringles, fue categórica respecto a qué ofrece la institución que dirige. “Es una escuela preuniversitaria, que depende de la Universidad Nacional de San Luis. Y al depender de ella, toda su oferta académica está vinculada con preparar a los alumnos para que tengan un ingreso exitoso en distintas universidades”, remarcó.



Esta preparación comienza ya en cuarto año del secundario, donde inicia el dictado de materias relacionadas a las tres orientaciones de la escuela: bachillerato administrativo, en ciencias sociales y científico. A partir de quinto eligen la modalidad específica hasta terminar el ciclo. Allí dictan materias como astrofísica, cálculo, álgebra, filosofía, sociología y antropología, de acuerdo con la orientación que eligieron.



En ese último año realizan los cursos en cada facultad, a partir de setiembre y que son válidos como ingresos del año que le sigue, en el caso de que elijan la UNSL para estudiar. A ello le sumaron otras estrategias. “Hicimos acuerdos con los decanos, para que se empezara a capacitar a los docentes sobre las distintas necesidades que ellos tienen en las carreras y así hacer hincapié en ellas a la hora de formar a los alumnos”, describió.



En función de esas necesidades, este año la escuela implementó un taller transversal de “educación financiera”, en el que enseñaron, en todos los niveles, conceptos relacionados con la economía cotidiana y que fue coordinado por docentes de la escuela y la Facultad de Ciencias Físico Matemático Naturales. El último encuentro de este taller será en noviembre y aún no han definido si continuará el año que viene.



Quinteros indicó que otro de los puntos fuertes de la escuela que dirige es la capacitación docente. “Esta semana tuvimos capacitaciones en tecnología. Hay profesores que les enseñan, por ejemplo, a investigar sus propias prácticas, a mirar cómo se desarrolla el pensamiento científico en ciencias naturales”, detalló. Y dijo que para el año que viene, entre los proyectos pendientes, está el mejoramiento del predio deportivo de cuatro hectáreas donde los alumnos entrenan, en cercanías de la avenida Juan Gilberto Funes. “Va a ser el objetivo más importante”, expresó.



Sin embargo, la centenaria escuela no está exenta de problemas. Este año, las clases fueron interrumpidas varias semanas por un paro docente por un reclamo salarial. “Pidieron el pase 14 alumnos de 1.600, entre primaria y secundaria. No ha habido tanta fuga”, apuntó. “Hubo malestar, estuvimos reunidos con los padres y organizamos los programas y contenidos para elaborar las distintas estrategias a partir de ahora hasta diciembre”, agregó. La rectora aclaró que no van a extender el período de clases y que terminarán el 30 de noviembre, “tratando de apostar a que sea un fuerte la calidad, porque cantidad no tenemos”.



Por último, indicó que las inscripciones para nivel inicial y primer grado concluyeron la semana pasada, que en diciembre evaluarán las vacantes para primario y en febrero las del secundario. “El objetivo es que el estudio y el conocimiento universitario en la sociedad sea un valor que represente un crecimiento en el niño, a nivel intelectual y profesional. Y que sepan la importancia que tiene y el bien social que significan un estudio en la universidad y una profesión”, concluyó.



La suba de las cuotas una realidad en las privadas

Tanto la Asociación de Instituciones Educativas Privadas (Asiep) como el Consejo Diocesano de Acción Católica de San Luis (Codecsal) indicaron que el año que viene, debido a la inflación y la crisis económica que reina en el país, las cuotas de las escuelas que representan tendrán aumentos. Ambas asociaciones prefirieron no dar detalles sobre cuánto subirán, pero describieron el difícil año que atravesaron las instituciones.



“Seguramente va a haber, no podría decir el porcentaje. Tenemos un año con 40% de inflación. Cada colegio va a ajustar en función de su realidad. Ha sido muy difícil. Hemos tenido pérdida de chicos por situaciones económicas personales”, apuntó Daniel Decena, director del "San Gabriel" y "Cristo Rey" y vicepresidente de Asiep.



“Para este año no habría más aumentos. Salvo que se disponga alguna cuota especial en diciembre. En este momento, no tenemos ninguna comunicación”, agregó. Este 2018 habían estipulado tres ajustes del 7%, aplicados en marzo, julio y una de octubre, que se adelanto en setiembre. “Hay que sentarse a analizar bien los números, buscar un delicado equilibrio en cuanto a la cuota, en la necesidad del colegio con las necesidades de los padres, que viven exactamente la misma situación”, afirmó.



Decena dijo que otro problema fue que hubo meses “con una morosidad muy importante” y que fue un año “totalmente anormal”. También se le sumaron los aumentos en los servicios de gas y electricidad, con el agregado de que no reciben ningún subsidio estatal. Y el bolsillo de las familias se apretó aún más con los aumentos en el transporte público.



“En este contexto inflacionario, es difícil hacer una estimación”, expresó Bernardo Viejo, presidente de Codecsal y representante del Colegio "Santo Tomás de Aquino". “Ha sido un año bastante difícil, por la inflación y los costos operativos de funcionamiento de las escuelas. La situación económica repercute en la economía de los padres y esto produce aumentos en la morosidad, mucha falta de pago y la necesidad que tienen los colegios de incrementar el nivel de beca de quienes asisten, para que no tengan que irse del colegio por una cuestión exclusivamente económica”, describió, en coincidencia con Decena.



Viejo dijo que tienen un aumento previsto desde este año para el siguiente, que se informa antes de que termine el período escolar y que suele ajustarse o no, dependiendo de la suba del salario docente que se anuncia desde el gobierno provincial entre febrero y marzo.