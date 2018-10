Cambiemos desembarcó en el Municipio de la mano de su nueva "madrina"

La asunción de "Charo" Domeniconi en el flamante cargo de coordinadora general de Asuntos Políticos e Institucionales sacudió los alineamientos políticos dentro del Municipio. A pesar de que su partido tiene casi nula presencia en la provincia, Domeniconi es la principal dirigente del ARI y su peso está dado por su afinidad con "Lilita" Carrió de quien era asesora en el Congreso. Su llegada al edifico de San Martin y Belgrano, (impensada hasta hace algunos meses en los que el intendente Enrique Ponce aunque conservaba si filiación al kirchnerismo), es parte de un acuerdo político para el desembarco formal de Cambiemos al Municipio que hasta no hace mucho tiempo tenía como "madrina" política a Alicia Kirchner. Ese lugar quedó ocupado ahora por "Lilita", mas después de la "afectuosa" carta que envió y que se leyó en la asunción de "Charo".



Dentro del gabinete la presencia de Domeniconi relega a un escalón inferior a funcionarios del Municipio que coquetean como posibles candidatos a la Intendencia, teniendo en cuenta que Ponce no puede ser reelecto, entre ellos Francisco Petrino y, Enrique Picco. Y además abre el juego para otros que también piden pista como "Charly" Pereyra o Gastón Hissa.



Domeniconi, que entre otros partidos por los que pasó formó parte de la Alianza UCR-Frepaso que dejó en llamas al país a fines de 2001, estrenó su cargo con la visita del ministro del Interior Rogelio Frigerio que el martes pasó por San Luis sin pena ni gloria. Eso sí: reconoció que el gobierno de Mauricio Macri aun no cumple con el fallo de la Corte Suprema de la Nación que le ordena devolver a San Luis dineros descontados de manera indebida para financiar a la ANSeS.