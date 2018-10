Un ruso que sabe cómo salir jugando

La visita del embajador ruso Dmitry Feoktistov fue, sin dudas, uno de los acontecimientos políticos del año para la provincia. La llegada de la misión de la nación eslava, que representó la primera salida oficial del diplomático fuera de Buenos Aires, confirmó que San Luis también está en el radar de los países más importantes del mundo.



La agenda de Feoktistov fue amplia y se extendió durante el último fin de semana. Cenó junto a su esposa en Terrazas del Portezuelo con el gobernador Alberto Rodríguez Saá; visitó el Cabildo y La Pedrera; y ofreció una conferencia en la Universidad de La Punta (ULP).



Precisamente en el encuentro realizado en el Salón de Usos Múltiples de la casa de estudios, el embajador sorprendió por fusionar rigurosidad con desparpajo. Para no abrumar con una avalancha de datos económicos y políticos, tuvo el tino de sacar periódicamente de la manga chistes y frases ingeniosas para matizar su exposición y mantener al auditorio atento.



Al finalizar su disertación llegó el turno de las preguntas. Una de ellas fue sobre cuáles eran las medidas que adopta Rusia para combatir una demografía declinante, un problema geopolítico no menor si se considera la enorme extensión de ese país. Feoktistov miró fijamente al hombre que realizó la consulta y se levantó en el acto en silencio de su silla. Le pidió a su esposa con un gesto que hiciera lo mismo.



Varios pensaron con toda lógica que la pregunta, por alguna razón, había incomodado al diplomático. El buen humor del funcionario parecía haberse disipado de repente.



Sin embargo, el embajador señaló a continuación el vientre de su bella esposa y todos pudieron apreciar que tenía un embarazo avanzado. Dijo que al menos él no contribuía a esa disminución demográfica. Las carcajadas invadieron el SUM durante varios segundos. Tras esta reacción, ofreció una respuesta detallada que se prolongó durante varios minutos sobre las acciones que realiza su país para fomentar el crecimiento poblacional.

Como dirían en la tribuna, un valor de toda la cancha que sabe cómo salir jugando.