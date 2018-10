Un peluquero que vino bien hasta para el intendente

En la semana, el Ministerio de Gobierno realizó la habitual gira que suele hacer por localidades y parajes del interior dentro del programa "Hoy en tu Pueblo". De ese modo, para mayor comodidad de los vecinos, acercan distintos servicios y áreas del Estado provincial –junto a funcionarios y trabajadores de la administración pública- para que la gente cumpla sus trámites o alcance algún beneficio que, por vivir lejos de la capital puntana, a veces no puede realizar.



Así fue como "Hoy en tu Pueblo" llegó a Zanjitas. Y entre las áreas que arribaron también desembarcó la Brigada Solidaria del Ministerio de Desarrollo Social. Esa área tiene el Taller de Peluquería, donde estudiantes avanzados en ese oficio cortan el cabello y hacen peinados, de manera gratuita, a mucha gente.



Para Zanjitas la visita de los estilistas fue ideal porque el pueblo no tiene peluquero. Tampoco en Cazador ni en algún paraje cercano. Por eso, la visita de los coiffeur fue un éxito. Al principio nadie se animaba a sentarse en el sillón y cambiar de look hasta que el intendente de la localidad Ariel Farías, alentó a su gente, hizo punta y renovó su corte. Tras adquirir su nuevo estilo, las bromas hacia el jefe comunal no se hicieron esperar y Farías se lo tomó con humor. "¡Parecés un actor de Hollywood!", le gritó un amigo entre risas.