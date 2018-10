Presupuesto General de Gastos y Cálculos de Recursos de la Provincia para 2019

"En San Luis el salario real aumentó desde el 2016 hasta la fecha en un 17,47% (gestión anterior caída del salario real en un 12,30%)”. Sobre el aumento de la pobreza, la ministra señaló que en San Luis ocurrió todo lo contrario que en la Nación, con una caída de 5,9 puntos. Acerca de la desocupación citó que el índice nacional fue del 9,6%, en cambio en San Luis sólo alcanzó al 3,3%. También destacó que “el 100% de los beneficiarios del Plan de Inclusión Social y pasantes pasaron a ser empleados públicos, los cuales durante la gestión anterior fueron postergados”. Palabras de la ministra de Hacienda puntana, Natalia Zabala Chacur, en la Cámara de Diputados con el presupuesto 2019 bajo el brazo. Fue recibida en la sala del Bloque Justicialista en una reunión ampliada, en la que no solo participaron los legisladores de la Comisión de Hacienda, sino que asistió gran parte del cuerpo legislativo, tanto del oficialismo como de la oposición.

Primera conclusión: información sensata y oportuna para todos los legisladores, como debe ser, como se hace en San Luis. Segunda conclusión: está muy claro en qué se invertirán los 39 mil millones presupuestados para el próximo año, se sabe que incluye el uso también del fondo anticrisis y se destaca que es un proyecto de presupuesto absolutamente equilibrado (no equilibrio primario, antes o después de intereses de deuda. No hay intereses porque no hay deuda) y que no prevé ningún tipo de endeudamiento, como se hace en San Luis.

Palabras de la ministra “…Tiene además contemplado el uso del fondo anticrisis en más de 1.200 millones. Somos la única provincia en la República Argentina que tiene un fondo anticrisis, producto de una buena administración y va a usarlo en virtud de la situación de crisis que está viviendo el país”. (Todo para destacar. Tener un fondo anticrisis es producto de la seriedad con la que se maneja la administración de la cosa pública en la provincia. Utilizarlo, es tener conciencia, es asumir la realidad, es un Estado presente que sale a solucionar los problemas, sobre todo de los que más necesitan).

Se respeta el 50% a los gastos corrientes y 50% gasto capital. “Es un presupuesto equilibrado, que no prevé ningún tipo de endeudamiento, tampoco contemplamos el pago de la deuda que el gobierno nacional tiene con la Provincia con sentencia firme de la Suprema Corte de Justicia desde noviembre de 2015”. Otra vez la realidad. En una actitud vergonzosa, que a diario convalidan los ministros de la Nación no se hacen cargo de la deuda con San Luis. Y el ministro del Interior, Obras Públicas y Vivienda de la República Argentina, visita la provincia con una indiferencia incalificable al gobierno provincial y, sobre todo, a esta morosidad ilegal.

Para quienes están preocupados por la Educación, recibe el 27% del total del presupuesto, “dándose un incremento del 4% respecto a lo exigido por el Artículo 78 de la Constitución Provincial”. Más de lo exigido.

La inversión en Salud contempla 8.718 millones de pesos, que representa un 61% más respecto al presupuesto anterior y en cuanto a Seguridad dijo que destina 3.028 millones, 52% más que 2018. También están incluidos los planes solidarios. Educación, Salud y Seguridad. En cuanto al Poder Judicial explicó que tiene un aumento del 60,31%, en comparación al presupuesto 2018, y que incluye la puesta en funcionamiento del Juzgado en Buena Esperanza, que generará 40 puestos de trabajo. Sobre los fondos destinados a obra pública destacó lo que se invertirá en soluciones habitacionales e infraestructura, que prevé más de dos mil millones de pesos y el dinero para el nuevo Hospital Central de San Luis que supera los tres mil millones de pesos. Con todos los beneficios de la obra pública, sobre todo frente a las dificultades del presente económico.

Ésta es la realidad económica y financiera de la Provincia de San Luis. Ésta es la proyección para 2019 con estricto cumplimiento de todas las normas, con respeto a la Constitución Provincial y con particular atención por sus ciudadanos y sus necesidades más acuciantes. Al lado de los más humildes. De la periferia al centro. Como se hace en San Luis.

A consideración del Poder Legislativo. Y después caben todas las miradas y todas las opiniones.