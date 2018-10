La importancia de renovar nuestros pensamientos

Todos los seres humanos tenemos el deseo interior, que muchas veces no verbalizamos, de superarnos a nosotros mismos. De ser hoy un poco mejor de lo que fuimos ayer. Pero pocas personas se detienen a cuestionarse sus estrategias, es decir, los métodos que usaron hasta ahora. Si este es tu caso, te invito a seguir leyendo… Cuando nos encerramos, consciente o inconscientemente en los razonamientos y las creencias que hemos sostenido toda la vida, como resultado, le fijamos un límite a nuestros resultados. Pero cuando voluntariamente decidimos cambiar nuestra mentalidad, es decir, nuestra manera de pensar, toda nuestra vida es transformada.

¿Cómo cambio mis pensamientos? Muchas veces me han hecho esta pregunta. A lo que siempre respondo que podemos empezar decidiendo cada día deshacernos de nuestros prejuicios, de esas ideas que adelantamos a las circunstancias y no nos sirven para crecer. De este modo, nuestra manera de pensar se vuelve más flexible y veloz.

Todos alguna vez, al haber tenido un logro importante, nos decimos por qué no lo hicimos antes. Por lo general, son nuestros propios pensamientos, y no las circunstancias o las personas a nuestro alrededor, lo que nos detiene. En ese momento sentimos como si se nos cayera una venda de los ojos.

También resulta útil soltar nuestras victorias pasadas. ¿Qué significa esto? En ocasiones, lo bueno de ayer (donde nos quedamos anclados) no nos permite avanzar hacia lo mejor de mañana. Necesitamos dejar de pensar en lo bien que nos fue hace años, cuando éramos chicos, cuando éramos más jóvenes, cuando la vida nos sonreía; y comenzar a creer que lo mejor siempre está por venir. Necesitamos dejar de vivir de fotos viejas. Solo así seremos capaces de avanzar.

Al igual que una computadora o un teléfono móvil, cuando nuestra mente se llena, no hay espacio disponible para lo nuevo. Por eso, de vez en cuando, es preciso vaciarla de viejas ideas o creencias y renovarnos. De este modo, podemos volver a llenarla de nuevos pensamientos que nos conduzcan a buen puerto. Esto no significa que uno no valore su experiencia de vida, sus vivencias, sino simplemente que es lo suficientemente flexible como para abrir su mente a lo nuevo que le permita alcanzar sus sueños más profundos.

Todo lo que no se renueva, se muere. Si no, basta con observar la naturaleza. Nuestra mente debería estar en un estado de constante crecimiento y aprendizaje. Es muy aconsejable sumarle siempre algo nuevo a nuestra forma de pensar, de actuar, de vivir, para no estancarnos. Y así ser capaces de avanzar hacia la meta. No abandones tus proyectos y los sueños de tu corazón. Largo camino te resta. Pero para ser un conquistador, es importante convertirte en un ser humano en permanente renovación interna. En una persona que evoluciona con los tiempos. No basta con modificar el afuera. También hay que modificar creencias, hábitos y estrategias. Los resultados pueden ser sorprendentes. ¿Seguís siendo la misma persona que un año atrás?