A pesar de la desconfianza, el campo seguirá apostando

Días atrás la Bolsa de Cereales de Buenos Aires presentó sus estimaciones de producción para la nueva campaña gruesa. En el encuentro, del cual participaron destacados profesionales del mundo del agro, se dieron a conocer algunos de los principales puntos con los que nos encontraremos en este nuevo ciclo agrícola. Desde el área a sembrar, pasando por la utilización de tecnología y el volumen de producción, hasta la participación de la cosecha 2018/19 en la economía nacional.

Si bien es cierto que estos números preliminares siempre están atados a acontecimientos que no se pueden manejar, como por ejemplo el clima, también sirven para pintarnos un panorama bastante concreto de lo que puede suceder en materia de producción agrícola durante el nuevo período productivo.

Proyecciones de área y producción

Si nos posicionamos desde el punto de vista puramente climático-productivo, debemos decir que estamos frente a un escenario positivo después de una campaña pasada con importantes zonas con excesos hídricos que dificultaron la implantación de cultivos de verano, los cuales, posteriormente, además fueron afectados por la sequía.

Claro que pensar cualquier campaña que no vuelva a atravesar por estos dos fenómenos puede ser observado como un punto de partida positivo. La realidad es que de cara a este nuevo ciclo el escenario está alejado de esos problemas y además estamos frente a un potencial de incluir áreas que el ciclo pasado no pudieron ser cultivadas por culpa de los excesos hídricos.

En este contexto, la Bolsa de Cereales de Buenos Aires espera una recuperación del área a sembrar, la cual podría alcanzar las 33,5 millones de hectáreas (M/has) con un volumen de producción estimado en casi 126 millones de toneladas (MT). De tal manera que pasaríamos de una campaña de 94,3 MT a una de 125,9 MT, con récord en algunos productos.

Pero ésta es la generalidad, ver de qué manera se llega a este total es muy importante para entender cuáles son los motivos que regulan las decisiones de siembra en nuestro país. Lo primero que debemos mencionar es que ya se registró una buena expansión en los cultivos de trigo y cebada, motivo que sumado a las nuevas medidas impositivas llevadas adelante por el Gobierno nacional favorecen a la implantación de soja, especialmente a la de segunda ocupación, en detrimento del maíz. Historia que vuelve a repetirse a pesar de las promesas cumplidas que hoy son un recuerdo.

En el caso de cultivo por cultivo, el área de siembra y la producción para la campaña 2018/19 se compondría de la siguiente manera:

En trigo el área de siembra alcanza las 6,2 M/has y la producción podría alcanzar las 19,7 MT. Lo que sería la tercera mejor área de los últimos 18 años y con un récord de producción nacional.

En el caso de la cebada también tenemos una mayor expansión del área sembrada, la cual se ubica en un millón de hectáreas, de las cuales el 80% se produce en la provincia de Buenos Aires, y una estimación de producción de 3,8 MT. En cuanto al sorgo, la estimación 2018/19 da cuenta de una producción de 2,5 MT en un área de 730 mil hectáreas.

Respecto al sorgo, se reduce tanto su área como su estimación de producción total respecto del ciclo anterior. Por el lado del girasol, la Bolsa proyecta un área de 1,9 M/has y 3,9 MT, es decir 100 mil hectáreas y 400 mil toneladas más que el ciclo previo.

En el caso del maíz, pese al complejo contexto que atraviesa la actividad producto de las nuevas políticas, también se espera un incremento de área, que crecería a 5,8 M/has (recuérdese que viene de una fuerte sequía que impactó negativamente en su siembra). Es decir, una expansión de 300 mil hectáreas respecto del último año. En cuanto a los volúmenes de producción, el potencial estimado por la Bolsa de Cereales de Buenos Aires es de 43 MT de maíz comercial, lo que significaría un volumen de 11,3 MT más que el último ciclo. Tengamos en cuenta acá que el número de producción de este cultivo puede variar de manera considerable respecto de las estimaciones de la Secretaría de Gobierno de Agroindustria, ya que la Bolsa considera solamente el maíz comercial y no el total, como la estimación oficial.

Por último, en el caso de la soja se espera que se implanten 17,9 M/has, con un récord en lo que sería la soja de segunda (5,5 M/has) y con una producción estimada en 53 MT. Es decir casi 18 MT más que el volumen producido durante la campaña 2017/18, cuando la sequía golpeó fuertemente al cultivo.

Otro dato importante al momento de analizar lo que puede suceder con el área de siembra tiene que ver con la rotación de los cultivos. En el ciclo 2018/19 la proyección es de una participación del 59% del área total sembrada con leguminosas y del 41% con gramíneas. En tanto que por ejemplo en el ciclo 2014/15 los porcentajes eran de 67% para leguminosas y de 33% para gramíneas. Un factor muy importante en términos de sustentabilidad del sistema agrícola. Sin embargo se nota un deterioro respecto de los avances logrados en los dos ciclos previos de la administración Macri. Un paso atrás como consecuencia del error que significa la reimplantación de los derechos de exportación sobre los cereales.

La utilización de tecnología

“Tenemos un sistema productivo basado en insumos y nos olvidamos de los procesos, siempre pensamos en los costos, en el insumo a aplicar y nos olvidamos que tenemos tecnología de costo cero y que va en los procesos”, asegura la Bolsa de Cereales de Buenos Aires.

En este contexto analizaremos qué puede pasar con la utilización de tecnología en el nuevo ciclo productivo. En primer lugar, lo que podemos analizar es lo que está pasando con la manera de sembrar. Tenemos un sistema, el de siembra directa, que después de algunos años de retroceso otra vez vuelve a recuperarse y ya en el último ciclo el 93% del área implantada a nivel nacional se hizo a través de esta metodología. Porcentaje que se espera sea mantenido para el nuevo ciclo agrícola. Pero ojo, que el crecimiento del sistema de labranza (siembra directa en este caso) no significa el crecimiento de un sistema de producción sustentable. Porque si bien es cierto que la recuperación de este sistema da cuenta de un triunfo sobre las malezas, para que podamos hablar de sistema sustentable hay que complementarlo con más rotaciones, mejor manejo de agua, mejor manejo de carbono y otros aspectos similares.

Otro punto a tener en cuenta cuando hablamos de tecnología en la producción agrícola es la inversión en genética. En las últimas campañas el techo productivo creció gracias a este aspecto básico. En este caso, pensando en el ciclo 2018/19, la Bolsa espera que el mercado de semillas crezca y que la inversión sea de 1.221 millones de dólares, es decir un 5% más que el último año.

En cuanto al manejo de herbicidas y el control de malezas, lo primero que tenemos que decir es que esta situación pone en jaque la producción y es uno de los factores más limitante que tenemos en los últimos años. En 2017/18, casi el 60% de los herbicidas utilizados fueron no selectivos y el 40% selectivos. Hoy la tendencia se está revirtiendo y se piensa en trabajar sobre problemas puntuales y no con herbicidas de amplio espectro. En cuanto a los momentos de aplicación también hay datos importantes: en la última campaña el 31% se aplicó en presiembra, el 59% en pre-emergencia y el 12% en post-emergencia.

Pero hay otras tecnologías u otros procesos que también podemos considerar cuando pensamos en el control de malezas y que son por ejemplo los cultivos de cobertura y la aplicación variable de insumos, dos cuestiones que nos permiten ser más eficientes al momento de combatir las malezas que vienen creciendo y haciéndose cada vez más resistentes.

Si nos referimos al uso de fungicidasy fertilizantes, también hay novedades. En el caso del primero, la Bolsa estima que se aplicarán 5,6 millones de litros de fungicidas, unos 800 mil litros menos que la campaña 2016/17, y 300 mil menos que la 2017/18. Por el lado del mercado de fertilizantes, veníamos de una caída en la aplicación de esta tecnología durante los últimos años, pero a partir de 2016/17 esta variable se empezó a recuperar y ya en el ciclo 2017/18 se utilizaron 2,8 MT. Las proyecciones para los fertilizantes abren dos escenarios, uno moderado en donde la utilización alcanzaría las 3 MT y el otro un poco más optimista, donde el número final en la utilización llegaría a 3,1 MT. Dependerá de la evolución de los cultivos y del clima, pero de todas maneras se volverá a crecer a nivel nacional. Aunque como dato negativo se destaca que en los últimos 7 años la producción de granos aumentó un 27% y el volumen de fertilizantes, pese a la mejora, se mantiene similar.

La reposición de nutrientes es otro dato recopilado por la Bolsa de Cereales de Buenos Aires. No son los números más alentadores. La reposición de nutrientes mejoró en 2017/18 solo porque el fertilizante aplicado fue similar a 2016/17, pero se cosecharon 29 MT de granos menos por la sequía. De cara al nuevo ciclo, con el área y la utilización de tecnologías proyectadas, la reposición de nutrientes sería tan solo del 45% de lo extraído en la cosecha.