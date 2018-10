"El bar de Don Herme", un sitio en donde la historia aún vive

Por fuera conserva la misma fachada. Uno ingresa al interior del sitio y lo ve como cuando fue inaugurado hace 83 años. No se ven lujos y las paredes lucen desgastadas. Hay mesas que tienen casi un siglo (que ya vivieron sus tiempos de gloria) y un fonógrafo que data del siglo XIX que aún funciona. También hay algunos clientes. Este es "El Bar de Don Herme", el negocio más antiguo de Santa Rosa del Conlara y según sus habitantes, también de todo el valle.

En 1935 Gregorio Urquiza (más conocido como "Herme"), de Cañada Grande, Córdoba, se fue a vivir a Santa Rosa del Conlara. Al poco tiempo alquiló una propiedad ubicada en Pringles y Tucumán, que pertenecía en ese entonces a la familia Acosta, quien años después le vendió la propiedad a Urquiza.

En un comienzo funcionó como un almacén de ramos generales y luego "Herme" decidió instalar un bar para brindar un servicio para todos los comerciantes y vendedores que venían desde diferentes zonas a comercializar sus productos.

Lo llamó "El Bar de Don Herme" y a medida que pasaron los años el negocio ganó popularidad y permanentemente recibía clientes de varios rincones de la provincia. Concurrían a tomar "un tinto sodeado", al que acompañaban con el tradicional asado, una picada criolla y el infaltable bife con huevo, el menú diario de esa época.

Luego de unos años "Herme" conoció a Dominga Sánchez, también de Cañada de Grande, pero que por cuestiones laborales también vivía en la localidad. Se pusieron de novios y luego se casaron. Tuvieron cuatro hijos: Renne, Carmen, Aldo y Alicia, está última es la encargada en la actualidad del tradicional bar. Durante los fines de semana era el sitio elegido en donde los amigos se reunían a tomar unas copas, degustar alguna comida y por supuesto disputar un partido de truco.

Don "Herme" falleció en 2007, tenía 95 años y siempre estuvo en su bar, "detrás del mostrador y con una sonrisa dispuesta a atender los clientes", lo recordaron algunos vecinos que lo conocieron.

Alicia es la hija menor de "Herme" y Dominga, tiene 66 años aunque pareciera tener más edad de la que representa. Tal vez porque vivió casi 30 años en el campo y el paso del tiempo a ella no le fue favorable dada la rudeza de la zona. Hace 11 años que está al frente del negocio.

La mujer es viuda, tiene dos hijos varones, Ángel y Gabriel López, de 43 y 41 años respectivamente. "Me casé con Felipe Gervasio López, me fui a vivir a El Manantial en la provincia de Córdoba, cuando tenía 24 años. Mi marido tenía un campo y me quedé ahí 30 años. Regresé cuando mi padre estaba enfermo y no podía con el bar", recordó.

Alicia detalló que cuando era chica la gente venía en sulkys y carruajes, que dejaban frente al bar. "Eran del pueblo y otros de las distintas zonas rurales. Degustaban de la comidas que hacía mi madre y bebían vino con soda", señaló.

En la actualidad el negocio abre todos los días de 10:30 a 22:30. "Concurren los antiguos clientes (la mayoría son jubilados), preparan asado o sopa de gallinas. Pueden utilizar las instalaciones de la cocina, se atienden solos. Son muy de la casa los muchachos", dijo.

El bar que mantiene la fachada con la que fue inaugurado hace 83 años se destaca por los muebles de la época. Una de las paredes está decorada con adornos y fotografías de su fundador. También hay recuerdos en imágenes de clientes que ya no están. Hay fotos de distintas épocas de los equipos de fútbol de los clubes Pringles y San Martín ("el Boca-River de acá", dijeron los vecinos). También hay retratos de distintos tamaños del ex presidente radical Raúl Alfonsín. "Acá hay fotos de todo tipo, es un bar imparcial. Hay pringlistas y sanmartianos, hay peronistas y radicales. Pero todos nos tenemos un gran respeto", señaló Luis Romero, de 63 años, un asiduo y antiguo cliente del negocio.

"Al lugar lo hemos tomado como una segunda casa, para nosotros Alicia es como una madre", bromeó Luis y agregó que "al bar venimos con o sin dinero y ella siempre nos atiende igual. Los fines de semana se llena y los lunes también, en donde hablamos de las novedades que hay en pueblo, si hubo algún accidente, incendio o lo que haya sucedido. Nos ponemos al día".

Romero recordó que el bar sirvió hace unos años de set para la realización de una película sobre la vida del poeta merlino Antonio Esteban Agüero. "En la vida real él venía a este lugar a tomar unas copas y también se ponía a recorrer el pueblo", señaló.

Una de las estrellas es el fonógrafo que tiene unos 140 años, aún funciona y suelen escucharse algunos discos de Carlos Gardel. "Muchas veces se lo quisieron comprar. Pero Alicia no quiere venderlo. Hay gente que le ofreció una fortuna", manifestó.