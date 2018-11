La Municipalidad exige a los frentistas que cuiden el arbolado público

La Municipalidad de San Luis explicó que por ordenanza 2.403 la responsabilidad del cuidado del arbolado público es de los frentistas. La respuesta llega después de las advertencias que hicieron asociaciones y especialistas en forestación sobre la enfermedad incurable que ataca a 6 de cada 10 paraísos, y a la falta de acciones de la Comuna para modificar este escenario. En la Intendencia indicaron que ya removieron 400 árboles, solo en el casco céntrico. Señalaron que suelen quitar entre 40 y 60 dependiendo del mes y los reponen con cuatro especies que son aptas para las características de la ciudad, con sus veredas angostas y calles estrechas. Estas variedades son el ligustro áureo, el crespón, el ciruelo de jardín y el fresno dorado. Además pidieron a los vecinos que llamen al 147 para pedir las extracciones o bien a la oficina de Espacios Verdes donde también se los asesorará para elegir qué especie plantar.



La "chicharrita del fresno" se convirtió en noticia por ser una plaga mortífera que está destruyendo el arbolado público de la ciudad. El subdirector de Espacios Verdes, Gastón Rubio, advirtió que este microorganismo está matando a los paraísos en todo el país. "Ya pasó lo mismo en Córdoba, Mendoza, San Juan y en Misiones, que encima lo explotan económicamente ya que usan su madera. Quizás es su problema sea más grave, porque no los utilizan con fines de arbolado urbano como el resto de las provincias y tienen muchísimas hectáreas comprometidas".



Este fitoplasma, que es un parásito de las plantas, vive en los fresnos, pero estos no son susceptibles a la chicharrita. El contagio de árbol a árbol es muy fácil y la enfermedad no tiene cura conocida hasta el momento. "Este microorganismo se aloja en los haces vasculares de la planta, que serían como las venas del sistema circulatorio humano. Los tratamientos externos no surten efecto y fumigar no tiene sentido porque el fitoplasma está adentro del árbol. Al estar ahí 'tapona' el flujo desde las raíces hacia la parte aérea y viceversa, lo que produce que se seque muy rápido y en uno o dos años muera", detalló.



Ante este panorama, el Municipio procedió a erradicar a los paraísos secos. "Estamos extrayendo 40 por mes, entre secos y los que están pronto a secarse. El vecino tiene que hacer el reclamo, porque por ordenanza municipal vigente, es quien debe afrontar los costos que demande deforestar su frente. Vamos al lugar constatamos el estado del árbol, ya que pueden estar produciendo daños, por ejemplo, el levantamiento de una vereda", comentó Rubio.



Manifestó que los vecinos deben pagar un sellado en la Municipalidad y el costo depende del árbol que se vaya a remover. Luego puede plantar otro de las especies recomendadas que dan mucha sombra y son aptos para el diseño de la parte céntrica de la ciudad. Igualmente, Rubio señaló que cuando un árbol no tiene frentista ellos se hacen cargo. "Ahora estamos reponiendo con ligustros áureos que son los 'siempre verde', esos están por San Martín entre Ayacucho y Belgrano, ahí son todos ejemplares jóvenes plantados hace 3 o 4 años. También los ciruelos de jardín de hoja violeta, los crespones que tienen una flor muy linda que florece de diciembre a marzo y los fresnos dorados", indicó.



Agregó que otro problema que afecta al arbolado es que "la gente no riega sus árboles. Es importante que lo hagan una vez a la semana de forma abundante, así estarían más saludables. Es difícil que la Municipalidad pueda regar todos los árboles de toda la ciudad. Es prácticamente imposible". Pidió que no les tiren agua con productos químicos, por ejemplo cuando se limpian las veredas, porque eso los mata y remarcó que "el cuidado del arbolado es responsabilidad de todos, la ordenanza así lo estipula. El vecino está obligado a regar el árbol que tiene en su frente".