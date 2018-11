Conmebol anunciará a las 13 si se suspende por la lluvia

Los veedores recorrieron el césped de La Bombonera. El estadio abre sus puertas a las 13.

La lluvia comenzó por la madrugada y no da respiro. Según datos recopilados fueron 45 milímetros hasta las 9 de este sábado y en algunos sectores del Gran Buenos Aires entre los 30 y 70. Veedores de la Conmebol recorrieron el césped y a las 13 anunciarán si se jugará la primera final de la Copa Libertadores en La Bombonera.

More rain coming down right now and it is expected to continue all afternoon so that pitch will only get worse. Pitch inspection in about 1 hour. The sensible, intelligent and safe thing to do would be to postpone the match, therefore I fully expect CONMEBOL to do the opposite. https://t.co/wDFnk6zueO