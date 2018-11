Biscay polémico: "No me comuniqué con Marcelo, porque parece que vino el FBI"

El entrenador Matías Biscay se mostró algo molesto por el hecho de no haberse podido comunicar con Marcelo Gallardo, y en ese sentido agregó "parece que vino el FBI", durante la primera final de la Copa Libertadores disputada en el estadio de Boca.

"No me comuniqué aún con Marcelo y parece que pusieron inhibidores de señales y vino el FBI para que no me comunique con él", aseguró Biscay en la conferencia de prensa tras el empate 2 a 2 ante en La Bombonera.

Biscay dirigió a River desde el banquillo luego que Gallardo no pudo estar por tener que cumplir una sanción impuesta por la Conmebol.

De hecho el "muñeco" observó el partido en la concentración de River, en el estadio Monumental, junto a Enzo Francescoli, Secretario técnico del club.

Además, antes del inicio del partido, efectivos de la Policía Federal ingresaron al vestuario de River para revisar la utilería "millonaria", para evitar que tengan elementos que puedan ornamentar el lugar con los colores rojo y blanco. .

El ayudante técnico de Gallardo indicó que en el entretiempo le habló a sus jugadores y les remarcó que "el resultado (2-1 abajo) era injusto, pero que no se den por vencido que íbamos a tener ocasiones".

"A veces el ir a buscar y no tener su premio, y encima volver perdiendo, te bajonea un poco, pero bueno, en el entretiempo tuvimos que levantar el ánimo un poco", señaló.

El principal acompañante de Gallardo explicó que los cambios que metió en el segundo tiempo fueron charlados con Hernán Buján, otro de los integrantes del cuerpo técnico "millonario", pero aclaró que no era algo que estaba preparado de antemano.

"Hicimos las cosas muy bien en el primer tiempo. Boca tuvo a lo último la gran tapada de Franco (Armani). Nosotros hicimos un desgaste muy grande y nuestros jugadores lo fueron sintiendo", aclaró.

En cuanto al segundo gol boquense convertido por Darío Benedetto, un cabezazo en el área de River, Biscay aclaró que la idea del equipo y del cuerpo técnico es "hacer preponderancia en el juego y cuando tenemos jugadores de buen pie, como tenemos nosotros, descuidamos un poco la altura. Pero son los riesgos que uno asume porque queremos tener el dominio en el juego".

