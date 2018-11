Un discurso que marca el rumbo provincial

Un encuentro en el Salón Blanco de Terrazas del Portezuelo tuvo una muy fuerte presencia institucional, reconocida y agradecida por el Gobernador de la Provincia: el vicegobernador, la senadora nacional, el bloque justicialista de senadores y diputados provinciales, los intendentes de la provincia, las autoridades de los Consejos Departamentales del Partido Justicialista de toda la provincia y autoridades del Consejo Provincial del Partido Justicialista.

Sin esquivar ningún tema, y aclarando desde el inicio, Alberto Rodríguez Saá dijo: “¿Se puede cuestionar a estos dirigentes por anticiparse en su necesidad de sumar voluntades? No son momentos de candidaturas. Hoy hay que dar lugar a la unidad, al consenso, a la lucha común para sortear las difíciles instancias por las que atraviesa nuestro país; situación de la que San Luis no es ajena. Por supuesto, ellos están en su derecho y pueden no compartir mi posición de que hablar de candidaturas en estos momentos está fuera de tiempo y lugar; allá ellos. Estoy convencido de que al hacerlo solo muestran despreocupación por la situación social”.

Respecto al “acuerdo de quórum a cambio de dinero, también para algunos pocos municipios de San Luis, promovido por los diputados nacionales por nuestra provincia en el Congreso de la Nación”: “La voluntad es un bien superior que está más allá de cualquier cambio de favores. La voluntad de las personas no está en venta… Ningún dinero y mucho menos ese dinero prometido por el gobierno nacional, manchado con el sufrimiento del pueblo, podrá comprar la voluntad de los puntanos. Aceptarlo sería aceptar que nos sometan. Y todos los puntanos sabemos por experiencia que una provincia sometida nunca vivirá en paz”. Ningún eufemismo, por el contrario, una claridad conceptual extraña en estos tiempos de la Argentina.

Acerca del presupuesto provincial: “Un día nos despertamos y advertimos que, fuera del ámbito del Poder Ejecutivo, fuera del ámbito de la Legislatura y del ámbito institucional y constitucional, se pregonó que se iba a modificar el presupuesto para favorecer a algunos municipios y así se hizo… Sería la primera vez, en la historia reciente de San Luis, que la oposición —la interna y la nueva oposición— han generado un presupuesto desequilibrado ¿Por qué algunos y otros no? Que los 700 millones lleguen a todos los municipios y se termine la discriminación de unos contra otros”. Una propuesta cuantitativamente superior. Una solución efectiva, contundente y sin ningún tipo de discriminación. Absolutamente para todos.

“La Constitución Nacional establece que el Poder Ejecutivo de la provincia, el gobernador, es la autoridad de aplicación de todas las políticas nacionales… Rechazo. La provincia de San Luis rechaza este dinero porque este dinero es una suerte de canje, de dar quórum, un favor para que se aprobara un presupuesto cuando había gente en la calle, gente que se oponía y el sufrimiento de todas las provincias argentinas, porque éste no es el presupuesto del pueblo argentino… ningún dinero, y mucho menos ese dinero, prometido por el gobierno nacional, manchado con el sufrimiento del pueblo, podrá comprar la voluntad de los puntanos. Aceptarlo sería aceptar que nos sometan y todos los puntanos, por experiencia, sabemos que una provincia sometida nunca vivirá en paz”.

Se anunciaron aumentos para los beneficiarios del Plan Solidario, para los becarios 22AG de la Juventud y para todos los trabajadores de la administración pública provincial.

Luego de una concreta especificación de lo realizado en distintas áreas del Gobierno, el primer mandatario provincial subrayó: “Esto es el Plan de Lucha contra la Pobreza. La provincia se juega todo en el Plan de Lucha contra la Pobreza, y va a triunfar porque los resultados son buenos, son positivos y vamos a tener el dinero, vamos a tener el dinero, racionalmente, hermanados”.

“Viva el mundo de los sueños. Unámonos en el mundo de los sueños, que todos los chicos en San Luis coman con su papá y su mamá, que todos tengan trabajo”.

Es la hora de la unidad, la hora de la gestión.