Un pedazo de Cuyo: Maximiliano Cuello, folclorista

La tranquilidad en el barrio Vicente Dupuy de Juana Koslay completa un paisaje perfecto que se compone de álamos y un clima cálido. Debido al incendio que el año pasado destrozó la Casa de las Culturas de la ciudad, la Escuela de Oficios, que queda en ese barrio, funciona temporalmente como sede del ballet municipal.

Maximiliano Cuello es un bailarín prolijo y tranquilo, tiene 29 años y hace un año que es el director del ballet de Juana Koslay. Su conexión con esa institución de baile viene desde su primer contacto con la danza, ya que Daniela Sosa, quien ocupaba el cargo de Maxi anteriormente, fue su primera maestra.

“Fue en 1994; yo fui a acompañar a mis hermanos a ensayar en el Centro Cultural de Juana Koslay y, como faltaba un varón, Daniela me invitó a bailar. No dejé nunca más. Esa formación continuó casi como un fanatismo, le pedí a mi mamá que no me permitiera faltar”, recuerda Cuello, quien fue el único de sus hermanos que nunca se desvinculó del baile.

El bailarín considera que, dentro de su formación folclórica, tuvo tres grandes maestros: Daniela Sosa en el “Huayna Puñuy”, Marcelo Palacio con la “Escuela de Arte” y Marcelo Martínez en “Espíritu Criollo", las tres instituciones por las que pasó.

Maximiliano se formó en la escuela Manuel Belgrano y, al finalizar el secundario, se inscribió en la carrera de Bioquímica. Su ingreso a la universidad tenía solo el impulso de un mandato social que sostiene que "no se puede vivir económicamente del arte". Cuello siempre supo que su pasión estaba en la danza y, en tercer año, abandonó la carrera. “El año pasado decidí retomar la universidad y me fui a Córdoba para hacer el profesorado en danza; pero, al no conseguir un trabajo estable y como nació mi segunda hija, volví a San Luis”, cuenta.

Durante sus años de universitario convivieron, de manera paralela, la danza y la música, ya que el bailarín fue —durante nueve años— guitarrista de "De tal palo, tal astilla”, una banda que conformó con Nazareno Soria, Bruno Cuello, Jorge Luján y Carlos Flores.

“El grupo nació como un juego, todos los que la integramos venimos de la danza y, en los momentos de espera, nos poníamos a guitarrear. En el 2009, Nazareno se presentó como solista en el ‘Festival de los pueblos’, ganó y nosotros lo acompañamos, la experiencia nos encantó. Nuestra primera actuación fue la noche de ‘Divididos’ en Villa Mercedes y volvimos fascinados con lo que había pasado”, recuerda con una sonrisa de satisfacción.

A su experiencia junto a la "aplanadora del rock" se le suma una serie de participaciones en escenarios de folclore, pero como bailarín. La primera fue en el Pre Cosquín 2005, donde participó como solista de malambo. Dos años después, ese certamen lo recibió con el ballet “La Salamanca”, con quienes se presentó también en 2009. Su primera participación como músico en el Pre Cosquín fue en 2011 junto a “De tal palo tal astilla” y, finalmente ,este año participó en el festival central junto a la delegación oficial de la provincia, otra vez como bailarín.

Pero, si Maximiliano tuviera que elegir un festival, se queda en Córdoba, pero no en Cosquín precisamente. “El Festival de Malambo en Laborde es una debilidad y una pasión para mí. Yo empecé a practicar malambo de manera particular; tiempo después, Marcelo Martínez me empezó a preparar y mi primera experiencia en la competencia fue en 2006”, agregó.

Con tres pasos por Laborde, ahora el profesor prepara a su alumno Alexis Agüero para que participe en la edición del año que viene.

“La danza nos ha hecho recorrer muchas provincias para participar de encuentros competitivos o de festivales, pero lo que más rescato es el ambiente familiar que se vive”, dijo el director del ballet que actualmente guarda en su lista varias competencias.

Aunque en su relato, al hablar del malambo, Maxi lo hace de manera apasionada, describe que sus gustos últimamente se orientan por las danzas de la región cuyana, el estilo que ha adoptado el ballet en los últimos años. “La música y la poesía cuyana tienen cierto tiempo de maduración. Hay gente que no lo entiende y reniega de eso”, agregó.

Maximiliano Cuello se divide entre su familia, el ballet y “Lumbre”, la formación musical que integra actualmente.