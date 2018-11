La carne lidia con precios bajos y alta presión fiscal

Según diferentes operadores del mercado ganadero, se evidencia una caída notable del consumo de carne vacuna. Crisis mediante, y con paritarias que perdieron por goleada contra la inflación, la demanda interna se ubica entre el 80 y el 85% de lo que se produce, y que este año rondaría las 3 millones de toneladas. Pero la demanda local no puede dar la respuesta que el productor necesita, aún cuando la respuesta no parece haber sido tan mala si se analizan los números fríos.

Veamos: en octubre, el precio promedio del novillo fue de $44, según las estadísticas del Mercado de Liniers, lo que significa una mejora interanual del 43,5%. En el caso de los novillitos, el promedio mensual fue de $46 y la suba, respecto del igual mes del año pasado, de 35%. Para la vaquillona, el precio promedio fue de $42 y la suba del 38%. Para el ternero, el valor promedio fue de $45,8 y la recuperación del 35%; y, finalmente, en el caso de la vaca, el promedio que considera a las vacas gordas y a las que van para industria tuvieron el aumento mayor que llegó al 52%.

Evidentemente, la hacienda liviana, que es en estos meses la más ofertada y que tiene como único destino el consumo local, es la menos beneficiada por las subas, aún cuando el salario promedio aumentó mucho menos en términos porcentuales, ya que se calcula que el grueso de las paritarias se cerraron en torno al 25%.

En el caso del novillo, categoría que sigue reduciéndose y que según el Senasa este año suma 2,6 millones de animales y que además está vinculada a los negocios de las exportación, tuvo una mejora mayor. Finalmente, la vaca ligada a la demanda de China aumentó más que la inflación.

Los valores del ganado con destino a faena, procedente del engorde a corral, que representan la mayor parte de lo que procesan los frigoríficos, no logran seguirle el ritmo a la suba general de precios. Al mismo tiempo, aumentaron los insumos notablemente y, por eso, los feedloteros hablan de “corrales en crisis” y calculan pérdidas económicas de no menos de $1.500 por animal antes de cargarle al resultado económico el costo financiero.

Subieron el gasoil, los gastos de estructura, tasas y el maíz (principal insumo que llegó a tener subas en torno al 130%), pero la brecha de la mano del freno al valor del dólar se fue achicando en las últimas semanas, aunque sigue superando por mucho a la inflación.

Las pérdidas económicas dejan fuera de competencia a muchos engordadores y, según los operadores consultados, la mayor parte de los que compran invernada son frigoríficos que buscan asegurarse la oferta. El que no está integrado al negocio de la carne trata de terminar la hacienda en el menor tiempo posible y deja de lado la intención que hubo tiempo atrás de reducir costos sumando kilos, es decir, ganando en productividad.

A los problemas de rentabilidad se agregan los altos costos financieros. Las tasas dejan al productor sin financiación. Entonces, entre las pérdidas económicas y la imposibilidad de acceder a créditos a tasas convenientes, al ganadero no le queda otra alternativa que echar mano a sus existencias y, así, muchos terminan descapitalizándose.

Por el lado de la exportación, la ecuación sigue dando positiva, pero si no hubo mucho traslado de la mejora cambiaria al precio cuando el dólar estaba a $40, menos lo hay ahora que su valor ronda los $35 y a los que hay que aplicar las retenciones de $4. Un intermediario nos decía recientemente: “No es lo mismo un dólar de $38 o $40, sin retenciones y con reintegros, que la cuenta actual. De todos modos, siguen siendo competitivos, pero la cuenta les da muy ajustada y se refleja en la falta de actualización del precio del novillo, pese al achique estructural de esta categoría”.

En definitiva, ambas demandadas, en mayor o menor medida, se ven afectadas y eso impacta en los valores del ganado y en la percepción que tienen los operadores de que la situación está desmejorando y que el comercio se vuelve más trabajoso, con plazos de pago que se van estirando y que son comentario frecuente en Liniers.

La invernada se debilita

Estamos transitando la primavera y contrariamente a lo que sucedió históricamente, el precio de la invernada se viene debilitando. Hubo un momento de firmeza en el que el ternero valió $60, pero luego comenzaron a trasladarse a las cotizaciones la debilidad de la demanda local y las pérdidas de los engordadores.

En este contexto, hay dudas respecto de lo que pueda suceder en la zafra que viene. Están los que creen que el mercado seguirá tranquilo y que el criador, que este año soporta una fuerte reducción de su renta, volverá a ser el gran perdedor de la cadena. Pero también están los que creen que la oferta será menor: se calcula un achique de entre 400 y 500 mil cabezas por la alta faena de vientres de este año y la seca última que afectó los servicios. Si a eso se agrega la mayor demanda exportadora, consideran los más optimistas que el ternero sostendrá sus valores y con tendencia a la mejora en tanto se vaya achicando su disponibilidad. De todos modos, en una economía de tan corto placismo, es difícil pronosticar y, sobre todo, acertar.

El Estado en el precio de la carne

Según un estudio de la Fundación Agropecuaria para el Desarrollo de la Argentina (FADA), “los impuestos que se presentan en las distintas cadenas productivas analizadas van del 26% al 32%” del precio final de los alimentos, lo que significa que 1 de cada 3 y 1 de cada 4 pesos de lo que se paga en la góndola son impuestos que corresponden a los distintos niveles del Estado. “Los más perjudicados son la carne vacuna y el pan”, dijeron desde FADA.

El análisis de esa entidad habla de que la carne vacuna carga con la mochila impositiva más pesada: los impuestos representan el 29,8% del precio final, de estos impuestos el 75% son impuestos nacionales, 21% provinciales y 4% municipales.

El documento destaca que “en el índice de carne bovina de este semestre se incluyó el análisis de la etapa de cría, donde resalta que el mayor formador de precios en la cadena de carne es el Estado a través de los impuestos con una participación del 29,8%. El feedlot explica el 28,4% del precio final ($48,33), el ternero el 21,6% ($36,76), el frigorífico el 7,1% ($12) y la carnicería el 13% ($22,18). El precio final relevado por el IPCVA fue de $170,03 por kilogramo de carne”.

Finalmente, los economistas de FADA dijeron que “la cadena de carne bovina presenta ganancias mínimas, del 1% del valor final. El feedlot sigue con déficit por el impacto de los precios de sus insumos básicos para la alimentación, inflación y devaluación”.



Categorías y tipificación

El Gobierno publicó en el boletín oficial esta semana la resolución 32, según la cual se aprueba un nuevo sistema de clasificación de la hacienda para la faena que comenzará a regir el 1 de enero próximo.

En primer lugar, desaparece la categoría terneros. Además, en el nuevo esquema ya no tendrá tanta importancia el kilaje sino, más bien, la dentición de los vacunos.

Por otra parte, se determinaron nuevos parámetros para clasificar las medias reses en función de su conformación (desde excelente a inferior) y a su vez también se tendrá en cuenta la terminación que considera el nivel de engrasamiento de cobertura.



Los grados se codifican en:

0- Insuficiente: Prácticamente no existe grasa de cobertura en la superficie externa de la res.

1- Adecuado: Grado en el cual siendo escasa la grasa de cobertura cubre la superficie de la res.

2- Ideal: Grado en el cual la grasa de cobertura es moderada y cubre la superficie de la res.

Además, se instruye a la Secretaría de Agricultura a establecer un nuevo sistema de tipificación de carne bovina, en el que deberán ponderarse, como mínimo, los siguientes parámetros: color de grasa, color de carne, área de ojo de bife, grado de marmoleo o engrasamiento intramuscular de la sección del músculo longissimus dorsi.