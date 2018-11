El productor, entre el drama actual y el futuro del sector

Días atrás, el Centro de Agronegocios y Alimentos de la Universidad Austral presentó el Barómetro Agropecuario Argentino, un trabajo que busca mostrar la perspectiva que tienen los productores sobre sus problemáticas actuales y el futuro del sector. El estudio, que no es otra cosa que el resultado de la Encuesta Sobre Necesidades del Productor Agropecuario (ENPA), se realizó por tercera vez y ayuda a revelar tendencias, desafíos, hábitos y comportamientos empresariales.

Sobre esa base es que fundamentaremos esta nota, analizando por un lado los resultados conseguidos por la universidad, pero también interpelando desde nuestra mirada a los productores y a la propia encuesta.

La encuesta

La primera pregunta que respondieron fue sobre cómo se encuentra financieramente su explotación en comparación con el 2017. El resultado de dicha consulta nos deja un panorama claro y conciso, pero también nos abre un escenario que puede ser de falsa tranquilidad.

Según el 10% de los encuestados, hoy se encuentran mejor que el año pasado, en tanto que un 37% dice que está igual y un 53% asegura que están peor. Evidentemente acá hay varios factores a tener en cuenta para analizar esta respuesta. Por un lado el problema climático que se vivió este año, y por otro lado la baja de los precios internacionales, lo que sumado al incremento de los costos y la falta de financiamiento dan cuenta de esta realidad innegable que atraviesa hoy el sector.

La segunda consulta que se les realizó fue sobre las perspectivas de futuro. La pregunta concreta era: ¿Cómo creen que estará su explotación financieramente de acá a un año? Y ahí los resultados cambian: el 48% considera que va a estar mejor financieramente, el 32% que va a estar igual y solamente el 20% cree que va a estar peor.

Acá hay que tener en cuenta que este estudio se realizó en el mes de octubre, cuando el productor ya tenía conocimiento del impacto de las nuevas retenciones, pero también del buen resultado que seguramente van a tener en la negociación del trigo, cosecha que se había hecho con una expectativa pero que todavía arroja números que cierran. Por otro lado, y para especular que tan acertada puede ser esta respuesta, habrá que esperar y ver qué pasa con el tipo de cambio, con el clima y con la política, ya que no podemos dejar de recordar que el 2019 es un año de elecciones. Y en los períodos electorales, la incertidumbre y las reglas de juego suelen cambiar respecto a los años sin actividad en las urnas.

La tercera pregunta, que por supuesto está vinculada a las otras dos, fue: En términos financieros ¿cómo cree que serán los próximos doce meses para el sector? Acá la respuesta es bastante pareja. El 53% cree que se vienen buenos tiempos y el 47%, por el contrario, cree que vienen momentos malos. Estos por supuesto coinciden mucho con la respuesta anterior. Y dejan un dato que puede ser clave para entender al campo hoy, si bien el 53% dicen que se vienen buenos tiempos, anteriormente solo el 48% había asegurado que en 2019 van a estar mejor financieramente. Es decir, tal vez se parte desde tan atrás en algunos casos que ni siquiera con un buen contexto termine alcanzando.

Hay por supuesto una visión un poco más optimista en la encuesta. Y está ligada básicamente al cuarto interrogante que propuso la Universidad Austral: ¿Cuál cree que será la situación del sector en los próximos cinco años? Ahí ya estamos hablando del mediano plazo y la mirada de los encuestados, todos actores ligados a la agroindustria, no puede menos que ser optimista, como lo es siempre el productor o cualquier persona que se dedica a este negocio y quiere que le funcione. En este caso los números hablan de que un 81% cree que van a estar mejor y que se vienen buenos tiempos para hacer negocios.

Pero atención, esta respuesta no sólo se trata de esperanzas sin sustentos. Otras dos lecturas posibles serían las siguientes: que algunos piensen que hoy estamos tan mal que peor no podemos estar; y por otro lado, que otros consideren que estamos en el buen camino y que por eso dentro de cinco años la realidad del sector va a ser considerablemente mejor que la actual.

La siguiente pregunta que realizaron los especialistas es si se considera que es un buena oportunidad para invertir. Y acá los resultados son tajantes, el 76% cree que es un mal momento para hacerlo, en tanto que el 24% restante cree lo contrario. Claro que para invertir hay que tener recursos, y la verdad es que hoy el campo muchos recursos no tiene. No hay líneas de crédito accesibles y las tasas de interés están por las nubes.

Por otro lado, pensar en que hoy se puedan definir inversiones (más allá de las absolutamente necesarias para continuar el negocio) es complicado, porque la gente está en un momento de prudencia.

Otro interrogante que se plantea en la encuesta es: ¿Cuáles son los mayores desafíos para el sector en 2019? Según la respuesta de los productores el mayor desafío (en un 20%) es el clima. Pero ese factor es lo único que el productor no puede manejar, por eso tal vez plantearlo como un desafío es equivocado. Después, en el orden de desafíos siguen el financiamiento y acceso al crédito, la inestabilidad política, las retenciones y otros impuestos, altas tasas de interés, el precio de los insumos, la inestabilidad económica, los precios de los granos y finalmente la inestabilidad social.

Parece raro, que un punto tan importante como es el precio de venta de los granos aparezca tan relegado, cuando se trata de un componente que debería ser considerado un desafío muy importante, mucho más que el clima inclusive porque el productor lo tiene que afrontar y lo puede hacer, exitosamente o no, pero tiene y puede hacerlo. Con el clima no se puede hacer nada para cambiarlo.

El último ítem de la encuesta tiene que ver con cuáles son los principales desafíos del sector en los próximos cinco años. Y acá vuelve a ser el clima el principal desafío según la respuesta de los productores, con un 21% del total. Aunque ahora seguido muy de cerca (20%) por la inestabilidad política. Tercero aparecen las retenciones y otros impuestos, después el acceso al financiamiento y al crédito; el precio de los insumos; la adopción de tecnología; los precios de venta; el medio ambiente; las altas tasas de interés; la inestabilidad social; la inestabilidad económica; la infraestructura y la mano de obra.

Conclusiones

Esta encuesta nos permite vislumbrar el pensamiento del productor agropecuario. Da la sensación de que por un lado muestra la realidad de lo que pasa hoy, una realidad negativa en el resultado final. Pero, por otro lado, también muestra muchas expectativas hacia el futuro.

Además, nos permite entender el poco conocimiento o la poca participación que el productor cree que puede tener respecto del resultado final de su trabajo. Cuando la principal respuesta sobre los desafíos de cara a 2019 o a 2023 es el clima, claramente podemos deducir que el encuestado no está entendiendo su poder de modificar el resultado económico de su empresa.

Por supuesto que el clima es un motivo de preocupación, pero insistimos en que el productor debe comprender que no hay solución a ese problema y tampoco está en sus manos tenerla. Claro que hay algunos seguros para cubrir una parte, pero no tenemos la posibilidad que tienen otros países donde existe por ejemplo el seguro multirriesgo. En Argentina no hay ni va a haber, porque el estado hoy no tiene plata para instalar un sistema de ese tipo. Y por más que se trabaje al respecto, los funcionarios son claros y admiten que el país no está en condiciones de hacer frente a este seguro. Por lo tanto si hay seca y el cultivo no crece o si hay inundación y el cultivo se ahoga, el productor no puede hacer nada.

Pero, descontando el aspecto climático, en el resto de los problemas que se plantean en la encuesta de la Universidad Austral, hay cosas que el campo puede afrontar y soluciones que puede encontrar. Desafíos inclusive que pueden ser solucionados casi de manera inmediata, especialmente aquellos ligados a la comercialización que con trabajo y esfuerzo se pueden cambiar.

Entonces deberíamos empezar a ordenar las prioridades y a preocuparnos mucho más por aquellas cosas a las que le pueden encontrar una solución los mismos productores. De otra manera, mejorar la mala situación que hoy atraviesa el sector va a ser muy difícil.

Si cambiamos el orden de importancia de cada tema, hay un mejor futuro esperándonos. Claro que hay cosas que se pueden trabajar desde los productores y hay otras que dependen de factores externos, como por ejemplo la política. Pero no debemos olvidarnos que los productores agrícolas tienen mucha para hacer si realmente se preocupan por hacerlo y ahí pueden encontrar una pequeña ayuda para mejorar aunque sea un poco en el negocio.