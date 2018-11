Los dibujos de Thomas se lucen en el exterior

Thomas Olguín tenía apenas un año y ya dejaba su marca en los sillones, los muebles y las paredes de su casa. Lejos de ser una travesura, como sucede con muchos niños de esa edad, en su caso aparecían pequeños indicios de un talento increíble. Dieciséis años después, el joven villamercedino se animó a dar sus primeros pasos como ilustrador, y ya vendió algunas creaciones al exterior; ahora, sueña con estudiar en la universidad. "No dibujo mal, pero quiero mejorar mucho más”, se propone.



La comprobación de que lo suyo es mucho más que un pasatiempo de la adolescencia le llegó al muchacho hace algunas semanas, cuando una empresa de Estados Unidos lo contactó, a través de sus redes sociales. La productora de videos de entrenamiento “Panteao Productions” lo contrató para hacer tres ilustraciones para su marca. “Una me la pagaron en 200 dólares y las otros dos, 250 cada una”, contó. Con la plata que ganó, se compró una notebook para su emprendimiento.



Aunque sus primeras imágenes nacieron del lápiz y en cualquier trozo de papel que hallara (sus cuadernos de la escuela no fueron la excepción), desde 2015 se volcó a la técnica digital con una tableta que sus padres le regalaron para uno de sus cumpleaños.

Pero ésta no fue la primera vez que su talento impactó en el norte del continente. Antes, la banda estadounidense de heavy metal “Disturbed” había quedado encantada con uno de sus dibujos, lo compartió en las redes y le dio el crédito al muchacho mercedino.

Desde ahí, el arte de Thomas empezó a trascender mucho más allá de las paredes del living de su casa del barrio Las Mirandas. “Dibujo todos los días; a la mañana, a la siesta o, si a las dos de la mañana me dan ganas de dibujar, me levanto y me pongo”, describió el chico que cursa el quinto año de la escuela industrial.



Olguín se declara un autodidacta, pero empezó a probar suerte con el lápiz hace tanto tiempo que no puede precisar un momento exacto. “Lo primero que dibujaba eran personajes de películas de terror o de series animadas, como Dragon Ball. Después me largué a hacer ideas propias", recordó.

Su madre, Marianela Godeken, cuenta con orgullo los reconocimientos que recibía de las maestras, cuando su hijo iba a la salita de cuatro y sus carpetas ya sobresalían de las del resto de los niños. O cuando lo llevó a un curso, a los siete años, y la instructora admitió que el chico se aburría porque dibujaba mejor que ella.

Lo cierto es que sus compañeros de la primaria se convirtieron en sus primeros fanáticos y le pedían recurrentemente algunos trabajos. Thomas, siempre ocurrente, aceptaba el trato a cambio de un pebete o alguna merienda. Para el Mundial de Rusia, uno de sus amigos le encargó un retrato de Lionel Messi y le pagó.



Para el adolescente es clave recaudar todo el dinero que pueda, ya que aspira a cursar la carrera de Ilustración en la Universidad de Palermo o en la de Luján. "La idea es que él estudie lo que más le gusta hacer y lo que le apasiona, el tema es que se complica con la cuestión económica", reconoció Daniel, su papá, quien actualmente está desempleado. Marianela es profesora de tecnología en tres escuelas y sueña con poder darle las mejores opciones a su hijo. "Vamos a hacer todos los sacrificios necesarios, porque es muy importante que tenga un título universitario", aclaró.

Ayer, mientras El Diario visitaba al joven talento mercedino, en todo el país se conmemoraba el Día del Dibujant