Juventud y Estudiantes en el Federal A: ¿Para qué están?

Con cinco partidos por jugar en el Federal A de AFA, y afuera de la clasificación, Estudiantes y Juventud deben potenciar sus rendimientos y, sobre todo, ganar.

¿Para qué está Juventud?

El que responde es el "Tano" Giménez, DT del "Juve", ayer en el programa "Dame Pelota" de Lafinur FM Radio 90.9: "Cuando se armó este plantel todos hablaban de ascender... primero estamos para clasificar. Si podemos sumar, si se logran los resultados positivos, estamos para clasificar. Vamos a ver qué pasa", dijo el entrenador puntano, que lleva tres partidos al frente del equipo, con dos caídas y un empate, el del domingo 1-1 ante Maipú. "El equipo genera, eso me deja tranquilo, pero ahora hay que ir y ganar en San Francisco", remarca el "Tano". El partido en el este cordobés se jugaría el sábado.

¿Para qué está Estudiantes?

Héctor Arzubialde, DT del "Verde", dice: "No me puedo hacer cargo, no sé con qué pensamiento armaron este plantel. Creo que hay un plantel corto, pero que si optimizamos el rendimiento de algunos jugadores podemos armar un equipo competitivo. Tenemos que ganar el próximo partido, no puedo hablar de otra cosa, y pienso que aún todavía depende de nosotros, hay que ganar todo, peo no le puede decir a la gente que vamos a ganar todo... es partido a partido, solamente podemos pensar en Maipú. Tenemos que mejorar, agudizar el ingenio para buscarle la vuelta".

Arzubialde lleva dos partidos como DT del "Verde" con un empate y una caída, la del domingo 1-0 en Catamarca.

El partido ante Maipú se jugará el domingo, en el "Coliseo".