WhatsApp y sus constantes actualizaciones

Sin dudas que la aplicación fundada en 2009 por Jan Koum bajo la empresa WhatsApp Inc es la número uno a nivel mundial en cuanto a mensajería instantánea. En 2014 fue comprada por Facebook y actualmente cuenta con más de mil millones de usuarios en todo el mundo, los números son realmente increíbles. Antes de su aparición, los primeros lugares eran compartidos por apps como BlackBerry Messenger, ventanas de chats que ofrecían distintas redes sociales e inclusive SMS, los mensajes de texto que prácticamente ya no se utilizan.

Desde su inicio a la actualidad, WhatsApp ha ido realizando distintas actualizaciones, mejoras que en un principio eran impensadas. Actualmente podemos realizar llamadas utilizando una conexión wifi, comunicarnos a través de una videollamada, enviar fotos, videos y documentos (PDF, Word, Excel, etc.). Una característica que se incorporó hace ya algún tiempo y realmente ha sido un alivio para muchas personas es la de poder compartir la ubicación en el mapa, de esta manera podemos informar a otra persona dónde nos encontramos o señalar un punto de en cuentro. También existe la posibilidad de compartir la ubicación en tiempo real con un contacto que seleccionemos, sólo debemos elegir esta opción y el tiempo que queremos mantenerlo, luego de esto se dará por finalizado de manera automática. Recordemos también cambios dentro de los famosos y tan usados grupos, donde además de poder crear un grupo, agregar o quitar contactos, nombrar administradores, desde hace poco tiempo tenemos la función de que únicamente el administrador pueda escribir o compartir contenido, de esta forma podemos tener un grupo para informar sin que se desvirtúe su objetivo, cosa que suele suceder frecuentemente y era un reclamo constante. Algo que también preocupaba a los usuarios, era no tener la opción de negarse a ingresar a un grupo del que salió, lo cual se solucionó con una actualización, por lo que ahora podemos optar por no regresar a un grupo de manera definitiva.

Seguramente pensando en el tiempo de receso, WhatsApp estaría analizando lanzar una nueva modalidad, el estado “vacaciones” que permitirá no recibir más notificaciones de un chat que está archivado. Recordemos que al mantener presionado sobre un chat y desplegar el menú de opciones podremos archivarlo, con lo cual desaparece pero sigue vigente, por lo tanto si el contacto nos escribe nuevamente aparece esa ventana. Con esta nueva opción, al activar el modo vacaciones y archivar un chat, este desaparecerá y no recibiremos ninguna notificación, pudiendo así descansar de algún contacto por el tiempo que deseemos. Si bien aún no lanzan la actualización de manera oficial, distintos medios informaron que se encuentra en una fase de prueba para ser presentada en muy poco tiempo.

Son muchos los cambios y mejoras que solicitamos como usuarios, ya que todo el tiempo va cambiando el modo en que utilizamos nuestros teléfonos inteligentes, cada vez recurrimos más a ellos para el trabajo y la vida cotidiana. En este sentido, debo reconocer que WhatsApp sin dudas es una de las aplicaciones que más “escucha” a sus usuarios, ya que se realizan actualizaciones de manera frecuente y por lo general las modificaciones son acertadas. Veremos si sucede lo mismo con esta última.