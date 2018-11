Bendita primavera

Mes del amor, la primavera, ¡todo florece, todo se renueva!, ¡qué felicidad! ¡Se terminan los abrigos, las noches tristes y largas, las pantuflas, la moda cebolla y la piel ver - de invierno! Comienzan los días largos, los amaneceres llenos de trinos de pájaros. Se acerca el sol a nuestro querido planeta… y… ¡hay que bajar de peso! ¡Auxilio! ¡SOS!

Empezamos a averiguar, dietas (mágicas, en lo posible), gimnasios (bien cerquita y con aroma a flores, si se puede), tratamientos, masajes, spas y todo lo que se cruce (¡bien económicos, para estos tiempos de crisis brutal, por favor!) ¿Para qué? ¡Es meterse en el universo de lo desconocido; en una experiencia de doble cuántico! Han inventado de todo, y de todo un poco como en botica, algunas mujeres corremos desesperadas a la depilación definitiva, el café verde, la criolipólisis, la espirulina, el spinning y la mar en coche. Sabemos que es preferible, aconsejable y hasta absolutamente imprescindible, la vida sana, las dietas equilibradas, los hábitos saludables. Así y todo, vamos detrás de las “raspaditas” como si fuesen la única fuente de vida, nos echamos frente a Netflix, copita de vino en mano, chocolates o helado para más tarde.

Y un buen día, ordenando la heladera, vemos el calendario. ¡Primavera! Por qué no tenemos un reloj biológico que nos engorde en invierno y se enciendan, impiadosas, todas las alarmas justo en esta época.

Recorremos desesperadas las tendencias primavera verano 2018 y nos queremos sacrificar en la feria. Se viene el amarillo a tope, los es - cotes, los volados, los cortos, etc, etc. ¿Por qué no, el negro, los cuellos polera, los batones largos y los trajes de buceo en neopreno, para tomar sol? ¡Sí, son tan cómodos! Pagamos $800 las dos clases semanales en el gimnasio, en marzo en mayo, en julio ¡y nunca fuimos! ¡Encima no te reconocen nada! La perdiste, la perdiste, chau, a pagar de nuevo, Y todo eso, para no ir, porque nunca tenés tiempo, ni encontrás el momento, ¡la oportunidad… ni las ganas! “Hagamos zumba”, te dicen tus amigas, ¡nos vamos a divertir bailando! Sí, nos vamos a divertir cuando podamos empezar a respirar con normalidad, ¡sin la sensación del inminente infarto de miocardio!

Vas al super y empezás a meter en el canasto todo lo verde que encontrás, las galletas de arroz, los quesos livianos, arroz integral, ver - duras, frutas, semillas. ¡Siiii! SE MI LLAS. ¿Podés creer? Semillas para agregar a las ensaladas, al yogurt, a la crema dental, ¡a lo que quieras! Cuando llegás a la caja y empiezan a pasar esos productos innovado - res por el lector de barras, empezás a practicar mentalmente, un viaje astral, la posibilidad de des - integrarte en ese lugar y aparecer en El Congo, rogás por una abducción instantánea, que el piso de la cajera se empiece a resquebrajar y vaya a parar al mismísimo centro del universo… ¡No sé, algo que te salve de pagar toda esa locura light!

Bueno, las dejo, porque me pasan a buscar para ir a caminar al parque… Si sobrevivo, les cuento en la próxima entrega… ¡Maldita primavera!