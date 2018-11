Clima: hoy la ciudad será un horno; mañana, un infierno

La Red de Estaciones Meteorológicas pronostica que la máxima de este martes podría superar los 35º y la de mañana los 38º. El jueves llovería y el agua bajará unos grados la temperatura.

Si tiene que salir use ropa liviana, consuma más agua, use protector solar en el caso de estar al aire libre y sobre todo, cuide a los niños y a los adultos mayores porque el calor de este martes y miércoles no les dará tregua a los puntanos. La Red de Estaciones Meteorológicas (REM) de San Luis pronostica que la máxima de este martes podría superar los 35º y la de mañana los 38º. Sin previsión de nubes en el cielo, el sol puede convertir a la ciudad en un horno.

Pero no hay que desesperar porque el alivio llegaría el jueves de la mano de la lluvia, ya que la pronosticadora local anuncia tormentas aisladas y una máxima de 28º, que el viernes descendería a 26º con una mínima prevista en 11º.