Scaloni: "No me ofrecieron dirigir en la Copa América del año que viene"

El entrenador del seleccionado argentino Lionel Scaloni aclaró anoche que no recibió ninguna propuesta para "dirigir en la Copa América" que se disputará en Brasil el año próximo, por lo que ratificó que su permanencia en el cargo será "hasta hoy" cuando el equipo asuma el último amistoso de 2018.

Recién llegado a Mendoza, donde se disputará la revancha con México tras el 2-0 logrado en Córdoba, Scaloni agradeció el apoyo público a su trabajo por parte del presidente de la AFA, Claudio "Chiqui" Tapia, y los jugadores, pero insistió que no sabe "lo que va a pasar" en su futuro.

"No me ofrecieron dirigir a la selección en la Copa América y no quiero hablar de deseos. Estamos hasta mañana, después no sé lo que puede pasar", contestó en conferencia de prensa.

Scaloni, ex ayudante de Jorge Sampaoli en el Mundial Rusia 2018, recordó que su continuidad en la estructura de la AFA fue "para dirigir la Sub 20 y después surgió esta posibilidad de ser entrenador de la mayor".

"Nunca pensé que esto podría suceder, esa es la verdad. Agradezco el apoyo de la dirigencia porque eso significa que hemos hecho un buen trabajo. Los resultados también acompañaron pero nuestra búsqueda fue otra", explicó.

Tapia destacó hoy la capacidad del ex mediocampista de Newell's y Estudiantes al asegurar que "perfectamente puede dirigir la selección"; mientras que distintos jugadores aprobaron su metodología de trabajo, consultados por la chance de que siga al frente del equipo como técnico confirmado.

"Veo como algo normal que los jugadores hablen bien del entrenador, lo anormal sería que no hablen bien. Tengo una buena relación con todos y les agradezco que me hayan hecho fácil el trabajo porque nuestro cuerpo técnico no estaba acostumbrado a dirigir jugadores de este nivel", admitió.

Scaloni reconoció que durante este interinato lo hubiera gustado "dirigir a (Lionel) Messi)" y abortó las especulaciones por la visita de Javier Mascherano en Córdoba mientras el plantel estaba concentrado para el primer amistoso con México.

"Su paso por la ciudad por un tema de graduación de su hija. Hablamos de su presente en China y nada más. Es un amigo", apuntó sobre el ex capitán ya retirado de la selección argentina.

Finalmente, el técnico confirmó el equipo para mañana: Gerónimo Rulli; Gabriel Mercado, Ramiro Funes Mori, Walter Kannemann y Marcos Acuña; Maximiliano Meza, Santiago Ascacíbar, Roberto Pereyra, Erik Lamela y Rodrigo De Paul; Mauro Icardi.

Télam