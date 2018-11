Scaloni cerró su interinato en la selección: "No me importa ahora si sigo o no"

Lionel Scaloni cerró hoy con lágrimas en los ojos su interinato en la Selección argentina y admitió que no le "importa" si seguirá o no como entrenador en el futuro, pese a que todos los caminos conducen a su confirmación dentro de las próximas dos semanas.

"Mi emoción es porque no esperaba ser entrenador de la Selección. Este cuerpo técnico acaba hoy sus seis partidos y lo que pase en el futuro no lo sé. No me importa ahora si sigo o no", afirmó el rosarino, que sin experiencia como DT a nivel clubes, saltó al combinado mayor albiceleste tras la renuncia de Jorge Sampaoli.

Y, al borde de las lágrimas, agregó: "Estoy emocionado, porque la oportunidad que tuve fue muy buena. No lo esperaba".

Luego de acompañar y ser el nexo con el plantel dentro del cuerpo técnico de Jorge Sampaoli en el Mundial de Rusia 2018, Scaloni, quien venía trabajando con las juveniles junto a Pablo Aimar y Diego Placente, recibió el "fierro caliente" con la opinión pública totalmente contraria a la estructura albiceleste.

Así, en sus seis partidos a cargo, sólo convocó a once futbolistas de los 23 que estuvieron en Rusia 2018 y construyó esa tan reclamada renovación generacional.

Con la incertidumbre sobre la continuidad del capitán Lionel Messi en el aire, Scaloni asoma para que dentro de las próximas dos semanas sea confirmado como entrenador por el presidente de AFA, Claudio "Chiqui" Tapia.

"Los pibes entendieron a la perfección lo que es defender esta camiseta, es más, diría que por momentos se pasaron, así que dejamos todo eso", aseguró Scaloni, en conferencia de prensa.

En los hechos, fueron seis partidos durante este interinato de Scaloni, en los que sólo recibió el tanto agónico de cabeza de Miranda en la única derrota frente a Brasil en Doha.

"Estamos contentos, porque jugaron todos los que trajimos: la meta era esa. Privilegiaba que jueguen los jugadores antes que tener un equipo preparado", explicó sobre éstos dos últimos amistosos frente a México, ambos con victoria por 2 a 0.

En Mendoza, Scaloni también se refirió al "desbloqueo" que lograron en su faceta goleadora tanto Mauro Icardi como Paulo Dybala, que arrastraban sequías con la camiseta de la Selección.

"Eso es un tema que los argentinos tenemos que entender que ellos hacen goles todos los domingos. Tenemos que intentar que hagan goles acá. No tenemos que siempre titular que no hacen goles. No tenemos que meterles presión: tenemos que quitársela.

Ellos hoy se desbloquearon. Estamos contentos porque ganamos con los dos goles de ellos. Tenemos que estar felices porque dos jugadores tan importantes se desbloquearon y en el futuro le van a dar alegrías a la Selección", cerró.

NA